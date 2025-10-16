Bilal Erdoğan İlim Yayma Vakfı 77. yıl buluşmasında konuştu: Türkiye Yüzyılı hikayesinde önemli yapı taşı!

İlim Yayma Cemiyeti 77. yıl buluşması programı düzenledi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan programda önemli mesajlar verdi.

Bilal Erdoğan, "İlim Yayma Cemiyeti Türkiye'deki 75 yıllık İlim Yayma Geleneği ülkemizin tarihiyle çok ilişkili irtibatlı. Gerçekten bu cemiyeti, bu aileyi kuran öncü şahıslar belki de bu milleti uçurumun kenarından almaya vesile olmuş insanlardır." dedi.

Bilal Erdoğan İlim Yayma Vakfı 77. yıl buluşmasında konuştu | Video

Bilal Erdoğan şu sözleri kullandı:

"İlim Yayma Cemiyeti Türkiye'deki 75 yıllık İlim Yayma Geleneği ülkemizin tarihiyle çok ilişkili irtibatlı. Gerçekten bu cemiyeti, bu aileyi kuran öncü şahıslar belki de bu milleti uçurumun kenarından almaya vesile olmuş insanlardır. Bizim varoluş meselemiz, milletçe kendi kimliğimiz ve kültürümüzle varoluş meselemiz..."