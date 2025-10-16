CHP’de demokrasi isyanı

CHP Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan ve parti üyeleri, önceki dönem milletvekili Polat Şaroğlu'nun partide kutuplaşmaya yol açtığı ve genel merkezin buna sessiz kaldığı gerekçesiyle il binasında kendilerini kilitleyerek nöbet başlattı.

Özcan, göreve geldiklerinden bu yana parti içi huzuru sağlamaya çalıştıklarını ancak Şaroğlu'nun partilileri karşı karşıya getirdiğini ve yerel seçimlerde de CHP'ye kaybettirdiğini öne sürdü.

'ÇIKMAYACAĞIZ'

Genel merkeze durumu defalarca ilettiklerini ancak yanıt alamadıklarını belirten Özcan, "Taleplerimiz karşılanana kadar binadan çıkmayacağız" dedi. Şaroğlu'nun parti içi seçimlere müdahale ettiğini ve iki ilçeyi görevden aldırarak yerine kendi ekibini getirdiğini savunan Özcan, "Kayyumlara karşıyız derken parti içinde benzer uygulamaların yapılması kabul edilemez. Örgütlerimiz kimsenin emri altında olamaz. Haksızlığa sessiz kalmamak için nöbetteyiz" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'E TEPKİ

Genel merkezin kendilerini kenara itip Polat Şaroğlu'nu il başkanı olarak gördüğünü belirten CHP İl Başkanı Özcan, "CHP Örgütlerden Sorumlu Ensar Aytekin gelmediği sürece bu eylemlerimize devam edeceğiz" dedi.