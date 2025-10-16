KKTC Bakanı Arıklı: Türk askerinin olmadığı Kıbrıs Yunan’a bağlı kalır

"ENOSİS'İN AMACI KIBRIS'I YUNANİSTAN'A BAĞLAMAK"

Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör olmaktan çıkması durumunda yaşanacakları değerlendiren Arıklı, bunun "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den dışlanması" anlamına geleceğini vurguladı. Türk askerinin olmadığı bir Kıbrıs'ın bir müddet sonra Yunanistan'a bağlanacağını ve bir Yunan adası haline geleceğini söyleyen Arıklı, "Enosis'in amacı Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak. Biz bunu kabullensek bile, Türkiye'nin bunu kabullenmesi mümkün değil. Onun için böyle bir şeyi düşünmek bile yanlış diye düşünüyorum" dedi.

SEÇİM MESAJI: "FEDERASYONCU ADAY SEÇİLMESİ MİLLİ BİR MESELEDE AÇMAZA SÜRÜKLER"

Yaklaşan seçimlerle ilgili beklentilerini de paylaşan Arıklı, "Pazar günü Allah'ın izniyle kazanacağız" dedi. Vatandaşların birçoğunun meseleyi sadece bir Kıbrıs Meselesi olarak değerlendirmediğini belirten Bakan, bunun bir "Türkiye meselesi" olduğunu anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Arıklı, seçmenlere kritik bir uyarıda bulunarak, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti tavrını ortaya koymuşken, Kıbrıs'ta federasyoncu bir adayın seçilmesi bizi ciddi bir açmaza sürükler... Bu milli bir mesele" şeklinde konuştu.