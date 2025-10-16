KKTC Bakanı Arıklı: Türk askerinin olmadığı Kıbrıs Yunan’a bağlı kalır

Bakan Arıklı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Arıklı, Güney Kıbrıs, Tel Aviv ve Atina'nın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yeni dönemde iş başında olmasını istemediğini belirtti. Bu çevrelerin "federasyoncu sol bir adayın" göreve gelmesini talep ettiklerini ifade eden Arıklı, bunun nedenini şöyle açıkladı: "Sebebi her seferinde masaya oturduklarında bizden bir şey koparıyorlar. Kurucu Başkanımız Rauf Denktaş döneminden beri o kadar çok tavizler verdik ki. En son Sayın Akıncı 2017'de hiç verilmeyecek tavizleri dahi verdi. "Sıfır asker sıfır garanti" dedi. Hiç yapılmayacak bir tavizdi. Buna rağmen Güney Kıbrıs masadan kalktı. Çünkü biliyorlar ki masaya her oturduklarında istediği her şeyi alacaklar."
Arıklı, bu taviz politikasının 2020 yılında sonlandırıldığını, federasyon görüşmelerine son verdiklerini dile getirdi.
"NETANYAHU 'TÜRKLERİ DEVLETE ORTAK ALMAYIN' DEDİ"
Çözüm sürecinin engellenmesine dair çarpıcı bir iddia ortaya atan Arıklı, bu tavizleri "torpilleyenin" İsrail Başbakanı Netanyahu olduğunu ileri sürdü. Rum kaynaklarına dayandırdığı iddiasında, "Netanyahu tam anlaşma olacakken, telefon açarak, 'Siz deli misiniz? Neden Türkleri devletinize ortak alıyorsunuz. Sakın bunu yapmayın' diyor. Ve anlaşma olmuyor" dedi.
GÜNEY KIBRIS, İSRAİL'İN ÜSSÜ HALİNE GELİYOR
Güney Kıbrıs'ın İsrail ile artan ilişkilerine dikkat çeken Bakan Arıklı, Rum Akel Partisi genel sekreterinin açıklamasını hatırlatarak, "Güney Kıbrıs İsrail'in bir üssü haline geldi dedi. İsrail sivil uçaklarına kadar burada konuşlandırdı. On binlerce Yahudi Güney Kıbrıs'a geldi. Ve İsrailliler burada çok ciddi mülk ediniyor. Burayı yakın zamanda kendilerine bağlı bir devlet haline getirecekler. Bunun için de burada federasyon istemeyen bir başkan istemiyorlar" ifadelerini kullandı.
"ENOSİS'İN AMACI KIBRIS'I YUNANİSTAN'A BAĞLAMAK"
Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör olmaktan çıkması durumunda yaşanacakları değerlendiren Arıklı, bunun "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den dışlanması" anlamına geleceğini vurguladı. Türk askerinin olmadığı bir Kıbrıs'ın bir müddet sonra Yunanistan'a bağlanacağını ve bir Yunan adası haline geleceğini söyleyen Arıklı, "Enosis'in amacı Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak. Biz bunu kabullensek bile, Türkiye'nin bunu kabullenmesi mümkün değil. Onun için böyle bir şeyi düşünmek bile yanlış diye düşünüyorum" dedi.
SEÇİM MESAJI: "FEDERASYONCU ADAY SEÇİLMESİ MİLLİ BİR MESELEDE AÇMAZA SÜRÜKLER"
Yaklaşan seçimlerle ilgili beklentilerini de paylaşan Arıklı, "Pazar günü Allah'ın izniyle kazanacağız" dedi. Vatandaşların birçoğunun meseleyi sadece bir Kıbrıs Meselesi olarak değerlendirmediğini belirten Bakan, bunun bir "Türkiye meselesi" olduğunu anlatmaya çalıştıklarını söyledi.
Arıklı, seçmenlere kritik bir uyarıda bulunarak, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti tavrını ortaya koymuşken, Kıbrıs'ta federasyoncu bir adayın seçilmesi bizi ciddi bir açmaza sürükler... Bu milli bir mesele" şeklinde konuştu.
TANINMA ŞARTI: "ÖNCE FEDERASYON TEZİNİ REDDEDİP, İKİ DEVLETLİ MODELE SAHİP ÇIKMALIYIZ"
Son dönemde görünür hale gelen iki devletli çözüm öngörüsü hakkındaki görüşlerini açıklayan Bakan Arıklı, tanınma beklentisinden önce atılması gereken adımları anlattı:
"Federasyon tezini gömerek, 2 devletli bir Kıbrıs için ortam oluşturmak. Siz önce bağımsızlığınıza sahip çıkacaksınız, KKTC'ye sahip çıkacaksınız ondan sonra tanınma bekleyeceksiniz. Bizim öncelikle federasyon tezini toplum olarak reddettiğimizi dünyaya göstermemiz lazım ve iki devletli modele sahip çıkmamız lazım. Bu olmadığı sürece tanınma beklemek hayaldir."
Son olarak Arıklı, Güney Kıbrıs'ta BM'nin devreden çıkartılarak bir çözüm arandığı yönünde yayınlar çıktığını ve bunun önemli olduğunu, "BM'nin mutlaka aradan çıkması lazım. Bakın Gazze'de imzalanan anlaşmada BM yoktu" sözleriyle tamamladı.