Video Haber KKTC Bakanı Arıklı: "Türk askerinin olmadığı Kıbrıs Yunan'a bağlı kalır" | Video
KKTC Bakanı Arıklı:

KKTC Bakanı Arıklı: "Türk askerinin olmadığı Kıbrıs Yunan'a bağlı kalır" | Video

16.10.2025 | 10:02

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), İsrail ve Yunanistan'ın, mevcut KKTC yönetimini istemediğini ve bu ülkelerin federasyon yanlısı bir adayın görevde olmasını talep ettiğini ifade etti. Arıklı konuşmasında, "Türk askerinin olmadığı Kıbrıs Yunan'a bağlı kalır" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

KKTC Bakanı Arıklı: Türk askerinin olmadığı Kıbrıs Yunan’a bağlı kalır | Video 12:02
KKTC Bakanı Arıklı: "Türk askerinin olmadığı Kıbrıs Yunan'a bağlı kalır" | Video 16.10.2025 | 10:02
Ankara merkezli 10 ilde Change araç şebekelerine yönelik operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı | Video 00:29
Ankara merkezli 10 ilde "Change araç" şebekelerine yönelik operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı | Video 16.10.2025 | 08:58
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! 26:44
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! 15.10.2025 | 19:40
Çekmeköy’deki kaza anı araç içi kamerasına yansıdı 05:03
Çekmeköy'deki kaza anı araç içi kamerasına yansıdı 15.10.2025 | 19:33
Başkan Erdoğan, Paul Mashatile’yi kabul etti | Video 00:27
Başkan Erdoğan, Paul Mashatile’yi kabul etti | Video 15.10.2025 | 16:15
Başkan Erdoğan’dan göreve başlayan kaymakamlara net mesajlar: Her an vatandaşın yanında olacaksınız | Video 20:07
Başkan Erdoğan'dan göreve başlayan kaymakamlara net mesajlar: "Her an vatandaşın yanında olacaksınız" | Video 15.10.2025 | 15:40
CHP’de demokrasi isyanı! İl başkanı ve yönetimi kendini binaya kilitleyip eyleme başladı | Video 04:18
CHP'de demokrasi isyanı! İl başkanı ve yönetimi kendini binaya kilitleyip eyleme başladı | Video 15.10.2025 | 13:21
Kiralık konut uygulaması hayata geçiyor 05:21
Kiralık konut uygulaması hayata geçiyor 15.10.2025 | 09:46
Başkan Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti | Video 04:00
Başkan Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti | Video 15.10.2025 | 09:06
Banka hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı | Video 00:33
Banka hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı | Video 15.10.2025 | 08:42
1.3 milyarlık vurguna operasyon! O görüntülere SABAH ulaştı 00:14
1.3 milyarlık vurguna operasyon! O görüntülere SABAH ulaştı 14.10.2025 | 18:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! 36:08
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 14.10.2025 | 18:29
Başkan Erdoğan’dan, Mısır dönüşünde önemli açıklamalar | Video 27:09
Başkan Erdoğan'dan, Mısır dönüşünde önemli açıklamalar | Video 14.10.2025 | 13:01
Bahçeli: İsrail’in soykırım suçu cezasız kalamaz | Video 34:27
Bahçeli: "İsrail'in soykırım suçu cezasız kalamaz" | Video 14.10.2025 | 12:54
ABD Başkanı Trump’ın, Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözlerini iki lider alkışlamadı! İşte o anlar... | Video 03:07
ABD Başkanı Trump'ın, Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözlerini iki lider alkışlamadı! İşte o anlar... | Video 14.10.2025 | 10:39
Aralarında CHP’li eski belediye başkanının da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı | Video 01:04
Aralarında CHP'li eski belediye başkanının da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı | Video 14.10.2025 | 09:13
Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı | Video 00:49
Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı | Video 14.10.2025 | 08:54
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem dahil 14 şüpheli tutuklandı | Video 01:04
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem dahil 14 şüpheli tutuklandı | Video 14.10.2025 | 08:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Meloni’ye: Sigarayı bıraktırmam lazım 00:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Meloni’ye: "Sigarayı bıraktırmam lazım" 13.10.2025 | 22:02
ABD Başkanı Trump’tan önemli açıklamalar! 03:48
ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar! 13.10.2025 | 21:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY