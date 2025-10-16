KKTC Bakanı Arıklı: "Türk askerinin olmadığı Kıbrıs Yunan'a bağlı kalır" | Video
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), İsrail ve Yunanistan'ın, mevcut KKTC yönetimini istemediğini ve bu ülkelerin federasyon yanlısı bir adayın görevde olmasını talep ettiğini ifade etti. Arıklı konuşmasında, "Türk askerinin olmadığı Kıbrıs Yunan'a bağlı kalır" dedi.
