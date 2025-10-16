Şapkayı önünüze koyma zamanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, ulusal bir televizyon kanalında yaptığı kentsel dönüşüm açıklamaları, Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları tarafından sert tepkiyle karşılandı. Mağdurlar adına açıklama yapan Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, Tugay'ın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana geçen iki yıllık görev süresi boyunca kentsel dönüşüm projesinde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini iddia etti.

ÇİVİ BİLE ÇAKILMADI

Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, "Cemil Bey, algı yaratmaktan başka bir şey yapmıyor. İzmir'in kentsel dönüşüm sorunu kronik bir hal almışken, iki yıldır bir çivi dahi çakılmadı. Artık şapkayı önünüze koymanın zamanı geldi" dedi. Başkan Tugay'ın eleştirilere karşı tutumunu da eleştiren Uslu, belediye başkanının mağdur rolü oynamayı bırakıp somut çözümler üretmesini istedi.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin İzmir için önemli bir prestij projesi olduğunu hatırlatan Uslu, "Bugüne kadar yapılanlar ihmalin sembolü oldu. Belediyeden, somut tarih ve adımlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Mağdurlar, Başkan Tugay'dan öncelikli taleplerinin, hak sahiplerine teslim edilecek evlerin yapılması ve projenin hızlandırılması yönünde somut adımlar atılması olduğu vurgulandı.