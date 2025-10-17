CHP yönetimine demokrasi tokadı... Burcu Köksal’dan zehir zemberek açıklama: Utanmadan gidip sırıtarak poz verdiler
Afyonkarahisar’da CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal, zehir zemberek sözlerle parti yönetimini hedef aldı. "Artık partimin içinde yaşadıklarıma ses çıkaracağım susmayacağım" diyen Köksal, "Adaylığım sürecinde partimden kovuldum linç edildim hatta CHP'li bazı gazeteciler tarafından günlerce anti propagandaya maruz kaldım. Partideki marjinal bazı kişiler kazanmamam için kapı kapı çalıştı" ifadelerine yer verdi.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, Dinar ve Evciler Belediye Başkanlarıyla birlikte AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti. Köksal, bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir zemberek sözlerle CHP parti yönetimini hedef aldı.
Sistematik linçlere maruz kaldığını anlatan Köksal şu ifadelere yer verdi:
Bulunduğum yerdeyim parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum yıllardır iftiraları çürüte çürüte yalanları yıka yıka mücadeleme devam ediyorum.37. Kurultaydan beri huzurlu bir günüm olmadı.Yemediğim hakaret kalmadı. Dışarıdan saldıranları anlarım siyasette ama ömrümü verdiğim partimden gelenlere ne diyeceğim? Memleketime belediye başkan adayı oldum. Hizmeti buradan sürdüreyim diye.
"ANTİ PROPAGANDAYA MARUZ KALDIM"
Adaylığım sürecinde partimden kovuldum linç edildim hatta CHP'li bazı gazeteciler tarafından ekranda kazanamaz yüzde 5 alır 10 alır diye günlerce anti propagandaya maruz kaldım. Partideki marjinal bazı kişiler kazanmamam için kapı kapı çalıştı hiçbir şey yapılmadı rekor oyla seçildim bu sefer iftiralarla gelmeye başladılar eşimi çalışma arkadaşımı ve doğru dürüst tanımadığım bir müdürü 60 milyon rüşvet almakla suçladılar. Bunu yapan Yüntaşın avukatlığını vermeyi reddettiğim gençlik kolları başkanıydı. Yargıya müracaat ettik. Kişi ifadesinde basına numarasını servis edenin Parti meclisi üyesi Y. G. olduğunu söylemiş. Savcılık dosyasında ispatlı ayrıca bunu pm üyesi Y.G. Kadın kolları başkanına da Y.G.nin ekip arkadaşı olan T.T de eski bir partiliye atmış.
"ÖDÜLLENDİRİLDİLER"
Bunları Genel merkeze ilettik. Yargı takipsizlik kararı verdi ama Genel merkez bu Pm üyesine hiçbir şey yapmadı hatta bütün kurultaylarda kendisini ödüllendirip yeniden Pm'ye aldı. Yetmedi örgütlerden sorumlu Genel Bşk yardımcısının yardımcısı yaptılar.Bu Pm üyesinin ekip arkadaşı sosyal medyadan ne ırkçılığımı ne de faşistliğimi bıraktı. Adamı disipline verin dedim. Mevcut il başkanı disiplin kurulu toplanmıyor gibi bahanelerle hiçbir işlem yapmadı zaten bugüne kadar bana kim saldırdıysa mevcut il başkanının bir teşekkür etmediği kaldı.Hiçbir konuda yanımda olmadı. Şimdi de tekrar aday olmuş belediyeyi kazandık diye adımı kullanarak oy istiyor.