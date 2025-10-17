KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Bu seçim iki devletli siyaset ile federasyon arasında bir referandum niteliğinde"

Tatar, KKTC'de 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Seçimi bir varoluş seçimi olarak değerlendirdiğini söyleyen Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman'ın federasyonu savunduğunu belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, son 5 sene içinde iki devletli çözüm siyasetini dünyanın gündemine getirmeye başardığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle bu politikanın uluslararası toplum tarafından idrak edildiğini dile getirdi.

Tatar, KKTC'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) gözlemci olarak kabul edilmesinin yine kendi döneminin başarıları arasında yer aldığını aktardı.

Halkın yaşadığı bazı ekonomik sıkıntılar ile ülke idaresinde yaşanan birtakım sorunlardan dolayı şahsının eleştirilmesinin kendisini üzeceğini ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

"Benim burada halkıma söyleyeceğim, Cumhurbaşkanının esas görevinin dış siyaseti yürütmek olduğu ve aynı zamanda Türkiye ile ilişkileri en iyi şekilde sürdürmek olduğudur. Ben Türkiye ile ilişkileri en iyi şekilde sürdürdüğüme inanıyorum. Türkiye'nin her bölgesini ziyaret etmiş ve Türkiye ile çok iyi münasebetler kurmuş bir cumhurbaşkanıyım. İki devletli çözüm siyasetini dünyanın önüne koyduk. Türk Devletleri Teşkilatında yerimizi alıyoruz."

"HER VATANDAŞIMIZ SANDIĞA GİTMELİ"

Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde kabul edilen "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm" konulu kararın oylanmasına ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) katılmadığını anımsattı.

19 Ekim'de yapılacak seçimin iki devletli çözüm ile federasyon modeli arasında bir referandum niteliğinde olduğunu yineleyen Tatar, "İki devletli çözüm, benim seçimi kazanmam, istikrarın sağlanması, Türkiye'yle uyumlu şekilde ekonomik istikrarın yakalanması, kalkınma için de doğru bir zemin yaratacaktır. Dolayısıyla her bir vatandaşımızın sandığa gidip, yüksek bir katılım oranıyla halk iradesini ortaya koyması için çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR VATANDAŞLARIMIZ TARAFINDAN ÖNEMSENMELİ"

Gazze'de yaşananların, kendilerine, Kıbrıs Adası'nda 1960'lar ve 1970'lerde Kıbrıs Türklerinin yaşadıklarını tekrar hatırlattığını söyleyen Tatar, Türk askerinin Ada'daki varlığının kıymetli ve önemli olduğunun altını çizdi.

Tatar, "Gazze'de yaşanan tüm bu olanlar, vatandaşlarımız tarafından önemsenmeli." diye konuştu.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM SİYASETİ ÖNEMLİ"

Tatar, iki devletli çözüm siyasetinin KKTC'nin egemen bir devlet olarak yaşatılmasını, anavatan Türkiye ile garantörlük ilişkilerini ve adadaki Türk Silahlı Kuvvetleri varlığının sürdürülebilirliğini kapsadığını belirtti.

Buna karşın olası bir federatif modelde ise Tatar, Türkiye AB'ye üye olmadığı için Kıbrıs Türkleri'yle ilişkilerin yavaş yavaş olumsuz anlamda değişebileceğini ifade etti. Tatar, böylesi bir yolda Türkiye'yi adadan çekilmeye ve garantörlük statüsünü kaldırmaya zorlayabilecek şartların gelişebileceğini ve Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlama çabalarının artacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Tüm bu olasılıklar iki devletli çözüm siyasetinin önemini gösteriyor." dedi.