Son dakika: Rezan Epözdemir’in iddianamesi kabul edildi: 19 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak

Son dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Rüşvet", "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yardım" ile "Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında Avukat Rezan Epözdemir, 10 Ağustos günü gözaltına alınmıştı. 14 Ağustos günü "Rüşvet" suçundan tutuklanan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede Rezan Epözdemir'in "Rüşvete aracılık etme" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edilmişti. İddianame gönderildiği İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi. Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan'ın yaptığı inceleme sonucu iddianame kabul edildi.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme, sanık Rezan Epözdemir'in tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 19 Aralık'ta görülmesine karar verdi.

YARGITAY'DAKİ DAVA İLE HUKUKİ BAĞLANTI

Mahkeme, söz konusu dava ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde Cengiz Çallı ve diğer sanıklar yönünden devam eden dava ile hukuki fiili bağlantılı olduğunu belirterek Epözdemir'in davasının birleştirilmesi gerektiğinden bahsetti. İddia olunan eyleme ilişkin davaların Mahkeme, Yargıtay 5. ceza Dairesi'nde görülmesi gerektiğine değinerek müzekkere yazılarak muvakkatlarının olup olmadığına sorulmasına karar verdi.