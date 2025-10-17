TSK, Gazze görevine hazır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Gazze'deki görev gücüne ilişkin kaynaklar, "Gazze'de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. TSK daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Görev gücüne ilişkin çalışmalar devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde yürütülmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak" açıklaması yaptı.

'TEK DEVLET TEK ORDU'

Suriye'deki gelişmelerle ilgili soruya ise MSB kaynakları, "Suriye'nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegre olması kritik öneme sahiptir. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz" yanıtı verdi.

12 ADET C130J İÇİN GERİ SAYIM

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk de toplantıda şu bilgileri paylaştı:

Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barışın kapısını aralayacak bir başlangıç olmasını ve nihayetinde iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını temenni ediyoruz.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması amacıyla Birleşik Krallık'tan 12 adet C-130J uçağının tedarik edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, bahsi geçen uçaklar bakım ve modernizasyonlarının yapılması için ilgili firmaya teslim edildi. Uçaklar, bakım ve modernizasyonlarının Birleşik Krallık'ta yapılmasını müteakip kademeli olarak Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınacak. Yerli ve milli imkânlarla gerçekleştirilecek.

Son bir haftada, 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Suriye harekât alanlarında imha edilen tünelin uzunluğu 672 kilometreye ulaştı.

ESİR CENAZELERİNE ULAŞILMASINDA TÜRKİYE ROL ALACAK

ABD yönetimi, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçildiğini belirterek, ölü esirlerin cenazelerinin tespit edilip çıkarılması konusunda büyük enkaz yığınları nedeniyle ciddi zorluklar bulunduğunu ancak Türkiye gibi bazı ülkelerin arama kurtarma faaliyetlerinde rol almaya hazır olduğunu bildirdi. Telekonferans yoluyla düzenlenen basın brifingine katılan üst düzey iki ABD'li danışman, Gazze'de ateşkes sürecindeki son durumu değerlendirdi. Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının başarıyla tamamlandığını ve artık ikinci aşamaya geçildiğini söyleyen ABD'li danışmanlardan biri, "Birinci aşama, (İsrail'in) sarı çizgiye çekilmek, ateşkes için koşullar yaratmak, insani yardımın ulaşmasını sağlamak ve canlı rehineler ile tutukluların takasını tamamlamaktı. Bu aşama başarılı oldu" dedi. İkinci aşamaya geçilirken, ölü esirlerin tamamının teslim edilmesinin önem taşıdığını belirten danışman, bu konuda Hamas'ın çaba gösterdiğini ve Türkiye gibi bazı ülkelerin acil yardıma hazır olduğunu kaydetti. Diğer ABD'li danışman ise Hamas'ın tüm ölü esirlerin cenazelerini teslim edememesinin anlaşmanın ihlali anlamına gelmediğini kaydederek, bu konuda sahadaki koşulların belirleyici olduğunu, günlük olarak çıkarılan cenazelerin teslim edilmesini beklediklerini vurguladı.

NATO TOPLANTISINDA 'HAZIRIZ' MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda TSK'nın Gazze'de kurulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya hazır olduğunu vurguladıklarını açıkladı. Bakan Güler, "Gazze'de sağlanan ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti ve bu ateşkesin iki devletli adil bir çözümün başlangıcı olmasını, ateşkesin tam olarak uygulanmasını ve kesintisiz insani yardımların önemini, Türkiye'nin insani yardımlarını sürdüreceğini ve TSK'nın Gazze'de kurulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya da hazır olduğunu vurguladık" ifadelerini kullandı.

'YÜKÜMÜZ İYİLİK ROTAMIZ İNSANLIK'

Ateşkes anlaşması sonrası insani yardım operasyonlarını daha da hızlandıran Türk Kızılay, Gazze için çalışmalarına devam ediyor. Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, "Geçen gün uğurladığımız 17. İyilik Gemisi, bu aziz milletin vicdanını, merhametini ve insanlık değerlerini bir kez daha dünyaya gösteriyor. Yükümüz iyilik, rotamız insanlık" dedi. Murat KARAMANÖzgür ÖZDEMİR / SABAH