Emine Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi 21. Yüzyılın en büyük iyilik hareketidir

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: Sıfır Atık Hareketi 21. Yüzyılın en büyük iyilik hareketidir. Elbette, Türkiye olarak bu hareketin öncü ülkesi olmaktan ve 'sıfır atığı' yerelden küresele taşımaktan büyük gurur duyuyoruz. 2022 Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen sıfır atık kararı artık bir Birleşmiş Milletler politikasıdır. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin, kilit unsurudur. Bu vesileyle ihdas edilen Danışma Kurulumuz da 2023'ten bu yana sıfır atık politikalarının küresel yönünü belirliyor. Biz de Türkiye olarak bu süreçte verdiğimiz tüm vaatlerimizi yerine getirdik. Sıfır Atık Vakfımızı hemen devreye aldık. Bu Vakıf, Birleşmiş Milletler kurumlarıyla eşgüdüm içinde çalışan ve küresel sıfır atık uygulamalarına sahada destek sağlayan öncü bir yapı oldu.

HER YIL YAPILACAK

Sıfır Atık Ödülleri'nin lansmanını bu sene 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Gününde yaptık. Bu inisiyatiflerin bir diğeri ise Sıfır Atık Fonudur. Az gelişmiş ülkelerdeki sıfır atık projelerinin desteklenmesi için kurulan bu finansal mekanizma, iklim adaletinin sağlanmasında çok önemli bir adımdır. Bu konuya gerçekten çok önem veriyoruz. Çünkü küresel karbon salınımının sadece yüzde 4'üne neden olan ülkelerin iklim değişikliğinden orantısız etkilenmesi küresel adalet anlayışını zedeliyor. Çevre sorunlarının maliyetini tek başlarına göğüslemeye çalıştıkları bu döngü mutlaka kırılmalıdır. İstanbul'un üç evrensel imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir yurt olduğunu belirten Emine Erdoğan, bugün de dünya üzerindeki en önemli kültür, turizm, sanat, finans ve ticaret başkentlerinden biri olmaya devam ettiğini söyledi.

ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERMELİYİZ

Maalesef hedeflerin henüz yüzde 18'i gerçekleştirilebildi. Bu süreci hızlandırabilmek için farkındalık çalışmalarına ağırlık vermemiz gerektiği inancındayım. Kadınlar ve çocuklar ana hedef kitlemiz olmalıdır. Onların nesilleri ve geleceği şekillendiren gücünü Sıfır Atık Hareketine etkin bir şekilde kanalize etmeliyiz. Yeri gelmişken, Sierra Leone Cumhuriyeti Devlet Başkanı eşi kıymetli kardeşim Fatima'yı tebrik ediyorum Afrika Devlet Başkanları Eşleri Teşkilatı'nda dönem başkanı olarak yürüttüğü projeleriyle, Afrika'da, sıfır atığın öncüsü oldu. insanlık ailesine olan büyük katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Sıfır atık çalışmalarına dahil etmemiz gereken bir diğer önemli başlıksa yerel kültürlerin çevre dostu uygulamalarıdır.

TOPLUMSAL HAFIZADAN SİLİNDİ

Geleneksel Türk evlerindeki yazlık ve kışlık kat ayrımı enerji verimliliği uygulaması için çok güzel ve tarihsel bir örnektir. Keza, gıda muhafazası için kullanılan doğal depolar buzluk mağaraları ve mahzenler insan-doğa uyumundan ve binlerce yıllık deneyimden doğan uygulamalardır. Elektrik gerektirmeyen geleneksel mutfak aletleri de ekolojik tasarım ve tasarruf kültürü için ilham kaynaklarıdır. Her kültürün kendi coğrafyasıyla şekillenmiş nice ufuk açan uygulama var. Bugün karşı karşıya olduğumuz küresel sorunların çözümünde modern bilimle birlikte bu geleneksel bilgi ve yöntemlerden de mutlaka faydalanmalıyız. O nedenle bu örneklerin araştırılması ve bir envanterinin çıkarılmasını öneriyorum. Böylelikle hem ekolojik kültürü koruma altına alabiliriz hem de sıfır atık yaşam modelinin uygulanmasında önemli bir motivasyon kaynağı sağlarız. Hem yerel bilgeliği yeniden gündelik yaşamın bir parçası haline getirerek geleceğe aktarabiliriz hem de sosyal medyaya tüketim kültürünü besleyen değil, sıfır atık hareketine hizmet eden yeni bir kimlik kazandırabiliriz.

BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATILDI

Bu zamana sığdırdıklarımıza baktığımızda, görüyoruz ki kurulumuzun çalışmaları sıfır atığın küresel çapta kurumsallaşmasında büyük bir rol oynadı. 2026 yılında üç yıllık görev süremizi tamamlamış olacağız. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki sıfır atık anlayışı etrafında inşa ettiğimiz bu güçlü birliktelik devam edecektir. Birleşmiş Milletler Habitat ve Birleşmiş Milletler Çevre Programının koordinasyonunda, Sıfır Atık Vakfımızın da desteğiyle kalıcı bir Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Mekanizması kurulmalıdır. Sıfır Atık Forumu da bu platformun evrensel yüzü ve bilgi merkezi olmalıdır. 2026 bizim için bir son değil bilakis yeni bir yolculuğun başladığı tarih olacaktır. Yoğun bir gündemimiz var sizlerin fikir ve önerilerini dinlemeyi büyük bir heyecanla bekliyorum.