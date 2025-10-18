Haftanın notları: Anlayamıyorum...

Dün Dünya Yoksullukla Mücadele Günü'ydü.

Palavradan gün...

Zaten bir gün önce nasıldıysa, bugün de aynı dünya...

Konuya duyarlılık mı?

Keşke!

Zihinlerimizi teslim alan ve gerçekten yoksullaşıncaya kadar bizi parmağında oynatan "zengin tüketim sarhoşlukları" bitmeden bu konulara duyarlılık mümkün mü?

***

BM gözetiminde anılıp geçilen günlere değil, meselelere odaklanmak gerekiyor.

Dünya Mantık Günü bile var, biliyorsunuz değil mi?

Ne mantıksız!

***

Dünya Yoksullukla Mücadele Günü ne için var?

Bazen merak ederim...

İyi niyetli fakat tuhaf derneklerin veya çeşitli kurumların bu güne özel bildirilerinde "kesişimsel mercekten yoksulluk gerçeği" veya "hak temelli mağduriyet temaları"gibi laflar etmesi için mi?

Yine böyle konuştular, rahatladılar ve bitti gitti.

Yoksulluk mu?

Büyüyerek devam edecek...

***

BAE'yi bir Arap devleti sanmak...

Ne şapşalca bir yanılgı!

***

Bizim medyada hâlâ "Gazze savaşı" diyen tipler var...

Ne savaşı yahu?

Yıkım ve soykırım ne zaman "savaş" oldu?

Bu nasıl İngilizlik!

***

Barış diyorlar...

Yahu ateşkes bile daha doğru düzgün, adına layık bir hâl almadı.

Ateşkes terimi bir vaat taşır; ateş açılmayacak, kan akmayacak, o süre boyunca yaralar sarılacak...

İsrail ateşi kesti mi? Hayır!

Kesecek mi? Hayır!

O hâlde?

***

Bazı şeyleri hiç anlayamıyorum...

Ya da anlamak istemiyorum diyeyim...

Mesela intihar denilip dosyası kapatılan, sonra tekrar soruşturması başlayan Rojin Kabaiş davasında Rojin'in telefonunun şifresinin kırılması için uzman tayini neden bir yıl sonra gerçekleşti?

***

Şimdi gördüm, çok iyi tanım: "Sınanmamışlığın kibiri."

***

Sokaklar beni şaşırtıyor...

Sokaklardaki insan davranışları...

Geçtim eskileri, şahit olduklarımın on yıl öncesiyle bile ilgisi kalmadı.

Garip ve dalga dalga büyüyen bir asabilik; müthiş bir başkalarını umursamazlık...

Nezaket sürpriz...

Kavga sıradan...

Bu manzaranın ne zaman hakkıyla üzerinde durup konuşacağız?

***

Melodi bitiyor...

Hem dünyada hem de bizde yeni trend olan parçalara bakıyorum da...

Melodinin yerini "riff" ve ritim alıyor.

Sonuç?

Müzik dinlerken ya öfkeliyiz ya da kafamız ritimle bir nevi sarhoş...