İyilik gemisi Mısır’a ulaştı

Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaşan 17. "İyilik Gemisi"ndeki insani yardım malzemeleri, Gazzelilere ulaştırılmak üzere indirilmeye başlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan ve 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle 14 Ekim'de Mersin Limanı'ndan yola çıkan gemideki yaklaşık 900 tonluk yardım malzemesi, forkliftler yardımıyla geminin kargo bölümünden çıkarılarak TIR'lara yükleniyor. Bebek maması, aç-tüket gıda paketleri ve konserve ürünlerden oluşan yardımlar, Mısır Kızılayı işbirliğiyle karayoluyla Gazze'ye ulaştırılacak.