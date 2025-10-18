Türkiye’nin kaderini değiştirecek projeyi engellemek istemişler! CHP’nin Nadir Toprak Elementleri ikiyüzlülüğü

Türkiye , nadir toprak elementleri (NTE) alanında küresel üretimde ilk 5 ülke arasına girmeyi amaçlıyor. Enerji alanında küresel bir güç olmayı hedefleyen Türkiye büyük projelere imza atarken karşısına ise her zaman olduğu gibi CHP'nin engelleme çabaları, ikiyüzlülüğü ve vizyonsuz bakış açısı çıkıyor.

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir Beylikova'da yerli ve millî teknolojimizle Türkiye'nin kaderini değiştirecek Nadir Toprak Elementleri Tesisi'ni kurmak istedik. Ama ilk engel yine CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. ÇED olumlu raporuna rağmen, bilimsellikten uzak iddialarla yürütmeyi durdurma davası açtılar." dedi.

"BU NASIL İKİYÜZLÜLÜK"

Bakan Bayraktar belgeleri de paylaşarak, "Bugün çıkıp "Neden maden işletmiyorsunuz?" diye soruyorlar. Bu nasıl bir iki yüzlülük!" vurgusunu yaptı.

Bayraktar, "Ama tüm bu asılsız iddialara rağmen biz durmadık; Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğal gaz, Beylikova'da dünyanın en değerli madenlerini çıkarıyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, millî kaynaklarını kendi insan gücüyle ve kendi teknolojisiyle değerlendirmekte kararlıdır. Hiçbir asılsız iddia, hiçbir siyasi engelleme girişimi bu süreci durduramayacaktır." sözlerini kullandı.