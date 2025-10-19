AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Her zaman KKTC’nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız. Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı.
"KIBRIS TÜRK DAVASININ YANINDA OLACAĞIZ"
Seçimlerin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını dileyen Çelik, "Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız. Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.
RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE KKTC'NİN YENİ CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN OLDU
KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Erhürman'ın cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını duyurdu.
Özerdağ, Erhürman'ın yüzde 62,76, bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığını belirtti.