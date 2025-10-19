AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Her zaman KKTC’nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde (KKTC) yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı.

"KIBRIS TÜRK DAVASININ YANINDA OLACAĞIZ"

Seçimlerin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını dileyen Çelik, "Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız. Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.