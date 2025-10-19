Antalya trafiği nefes alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da 3 karayolu projesinin açılışını ve bir projenin de temel atma törenini gerçekleştirdi. Resmi açılış törenleri açılan Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşakları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Kepezüstü Farklı Seviyeli Kavşağı'nı Burdur-Antalya, Korkuteli-Antalya, Batı Çevre Yolu, Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu ile şehir merkezine giden 5 ana aksın kesişim noktasında, 332 metre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak inşa ettik. Sanayi Farklı Seviyeli Kavşağı'nı ise Antalya şehir merkezini Batı Çevre Yolu'na bağlayan aks üzerinde 360 metre uzunluğunda yine aynı standartta tamamladık." ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu her iki projenin de hemzemin kavşak modelinden farklı seviyeli kavşak standardına yükseltildiğini belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kepezüstü Farklı Seviyeli Kavşağı ile; ana aksların kesişim noktasında yer alan ve Antalya Şehir Hastanesine de erişim sağlaması bakımından her gün ortalama 95 bin 500 araç geçişinin olduğu bölgede yaşanan trafik yoğunluğu rahatlattık. Hemzemin kavşakta hizmet veren sinyalizasyon sistemini, devre dışı bırakıp trafiğin dur-kalk yapmaksızın akışını sağladık. Burdur-Antalya ve Korkuteli-Antalya arasında transit geçiş imkânı tesis ettiğimiz kavşağımız ile kavşak geçiş süresini 7 dakikadan 1 dakikaya düşürdük."

Sanayi Farklı Seviyeli Kavşağı'nda ise günlük ortalama 58 bin 500 araç geçişinin yaşandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Özellikle akşam ve sabah saatlerinde bölgede artan trafik yükünü rahatlattık. Transit geçiş imkânı sağlayarak kavşak geçiş süresini 4 dakikadan 1 dakikaya indirdik. Her iki kavşak bölgesinde de hızlı, kesintisiz, konforlu ve güvenli bir ulaşım tesis ettik." açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu ayrıca, Kepezüstü ve Sanayi farklı seviyeli kavşakları ile zamandan 1 milyar 561 milyon lira, akaryakıttan 148 milyon lira olmak üzere yıllık toplam bir milyar 709 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını belirterek, karbon salınımını 638 ton azaltacaklarını bildirdi.

60 KİLOMETRELİK YOL AÇILDI

Bakan Uraloğlu, Elmalı-Finike yolu kapsamında da gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, "7 kilometrelik Elmalı Şehir Geçişi'ni ve Avlanbeli'ne kadar uzanan 22 kilometrelik kesimini kapsayan toplam 29 kilometre uzunluğundaki Elmalı-Avlanbeli kesimini hizmete sunduk Ayrıca Avlanbeli - Finike arasının da 31 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükseltmek amacıyla temelini attı.