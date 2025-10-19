Can Holding şüphelileri jandarma sorgusunda

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Can Holding" soruşturmasında aralarında Kenan Tekdağ ve eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver'in bulunduğu 26 şüphelinin ifade işlemleri İl Jandarma Komutanlığı'nda devam ediyor. Şüpheliler pazartesi günü adliyeye sevk edilecek.

Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma açılmıştı.

17 Ekim'de yeni bir operasyon düzenlenmiş, aralarında daha önce hakkında ev hapsi bulunan Kenan Tekdağ'ın da olduğu 35 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmişti. Gözaltına alınanlar arasında Can Holding bünyesine bulunan Bilgi Üniversitesi'nin eski Rektörü ve aynı zamanda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Büyük Üstadı olarak bilinen Remzi Sanver bulunuyor.