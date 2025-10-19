CHP kongresinde gazetecilere saldırı! O anlar kamerada

GAZETECİYE SALDIRI GİRİŞİMİ: ARBEDE YAŞANDI

İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce, Sertel'e saldırı girişiminde bulunuldu ve arbede yaşandı. Partililerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi. Olayı haber alan Arcan, daha sonra Sertel'in yanına gelerek yaşananlardan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Gazetecilerin talebiyle ilgili partili, kongrenin gerçekleştirildiği salondan çıkarıldı.

Bülent Sarı ile Erdem Arcan'ın aday olduğu kongre sürüyor.

CHP kongresinde basın mensuplarına saldırı | Video

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE YAPILMIŞ AÇIK BİR SALDIRIDIR"

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nın kongresinde görevini yapan basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırı, basın özgürlüğüne ve demokrasinin temel değerlerine yapılmış açık bir saldırıdır.