CHP kongresinde basın mensuplarına saldırı | Video

19.10.2025 | 16:38

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi’nde, görüntü alınması sırasında bir partiliyle gazeteciler arasında yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü.

Kongrenin yapıldığı Kocaeli Kongre Merkezi'ne giriş yapan il başkan adayı Erdem Arcan'ı görüntülemek isteyen kadın gazeteci, bir partilinin itmesiyle karşılaştı. Olay üzerine gazeteci Erdal Sertel, söz konusu kişiye tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce, Sertel'e saldırı girişiminde bulunuldu ve arbede yaşandı. Partililerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi. Olayı haber alan Arcan, daha sonra Sertel'in yanına gelerek yaşananlardan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Gazetecilerin talebiyle ilgili partili, kongrenin gerçekleştirildiği salondan çıkarıldı.

Bülent Sarı ile Erdem Arcan'ın aday olduğu kongre sürüyor.

KOCAELİ GAZETECİLER CEMİYETİ OLAYI KINADI
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nın kongresinde görevini yapan basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırı, basın özgürlüğüne ve demokrasinin temel değerlerine yapılmış açık bir saldırıdır. Hiçbir siyasi partinin, hiçbir gerekçeyle gazetecilere saldırma hakkı yoktur. Meslektaşlarımızın yanındayız, sorumluların derhal hesap vermesini bekliyoruz. Basın susturulamaz" ifadeleri kullanıldı.

