Sıfır Atık için küresel güç birliği

Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekân, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu "Bakanlar Oturumu"nda konuştu:

Devlet kurumlarından yerel yönetimlere, özel sektörden sivil topluma kadar güçlü bir dayanışma kültürü oluşturduk. Farkındalık çalışmalarına ağırlık verdik. Bilhassa gençler ve çocuklar için özel eğitim programları düzenledik. Süreç içinde, kadınların olağanüstü desteğini gördük ve çevre konularında ne kadar önemli aktörler olabildiklerine şahit olduk. Ne mutlu ki sıfır atık bugün dünya kamuoyu tarafından bilinen, hemen herkesin gündelik hayatına girmiş bir kavramdır. Ancak bu farkındalığı ilerletmek ve insanlığın ortak başarı hikâyesi yapmak, hepimizin eşit çabasına muhtaçtır. Bildiğiniz gibi, '2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'yle, 'kimsenin geride kalmadığı bir dünya' idealimiz var. Bu ideali gerçekleştirmenin anahtarı tüm ülkelerin sorumluluk almada elini taşın altına koymasına bağlıdır. Bilhassa iklim değişikliğiyle mücadelede, ülkeler arasında, küresel hakkaniyetin sağlanmasından çok uzak olduğumuzu üzülerek görüyoruz. Ne yazık ki uluslararası sözleşmelerde verilen taahhütler her zaman yerine getirilmiyor. O nedenle, bugün bilhassa bu konuyu sizlerin dikkatine taşımak istedim.

Türkiye olarak biz, iklim ve çevre sorunlarının çözümünde, uluslararası işbirliğini ve ortak hedefler belirlenmesini son derece önemsiyoruz. O nedenle, bu buluşmanın, adil sorumluluk paylaşımına dayalı, stratejik ortaklıkların başlayacağı bir zemin olmasını temenni ediyorum. İklim değişikliği sonuçlarından orantısız etkilenen ülkelerin gözetildiği, hakkaniyete dayalı yük paylaşımı şartını mutlaka yerine getirmeliyiz. Çünkü iklim adaletsizliği, bugün sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda insan hakları meselesidir. Bugün dünya genelinde her yıl 2 milyar tondan fazla belediye atığı üretilirken, 25 yıl içinde atık hacminin 3.8 milyar tona ulaşacağı tahmin ediliyor. O nedenle, yerel yönetimlerin sıfır atık uygulamaları ve sürdürülebilir belediyecilik yaklaşımları her geçen gün hayati bir önem kazanıyor.

ADİL BİR DÜNYA İÇİN...

Ülkelerinizde hayata geçirdiğiniz sıfır atık uygulamalarının, adil ve sürdürülebilir bir dünyanın inşasında belirleyici olduğunu ifade etmek istiyorum. Sizlerin buradaki varlığı ve Sıfır Atık Forumu'na vermiş olduğunuz destek, insanlığın geleceği için çok önemli bir katkıdır. İnanıyorum ki bu güzel başlangıç ülkelerimiz arasında döngüsel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve kaynak verimliliği konularındaki güçlü bir dayanışmanın vesilesi olacaktır. Dünyadan 63 ülkenin Çevre Bakanı'nı ve bakanlık temsilcilerini bir araya getiren bu kıymetli oturumun hayırlara vesile olmasını diliyorum.

EN BÜYÜK İYİLİK HAREKETİ

Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenen "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı"na başkanlık etti. Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Sıfır Atık Vakfı'mızın desteğiyle kalıcı bir Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Mekanizması kurulmalıdır. Sıfır Atık Hareketi 21. yüzyılın en büyük iyilik hareketidir. Elbette, Türkiye olarak bu hareketin öncü ülkesi olmaktan ve 'sıfır atığı' yerelden küresele taşımaktan büyük gurur duyuyoruz. İstanbul'un sıfır atığın küresel merkezi olmasını arzu ediyoruz" dedi.

KURUM: ATIK MALİYETİNİN AZALMASI 350 MİLYAR LİRA KAZANDIRACAK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Forumu kapsamında 8 ülkenin çevre ve iklim alanındaki temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin deprem bölgesinde yürüttüğü asrın inşa seferberliğini anlattı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı"na ilişkin paylaşımda da bulundu. Kurum mesajında "2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ve ülkemizin döngüsel ekonomiye geçişte çok önemli bir adım olan 'Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı'mız yürürlüğe girdi. 7 sektörü kapsayan eylem planımızla atık maliyetinin azaltılması, ekonomiye yıllık 350 milyar liraya kadar katkı ve 100 binden fazla yeni istihdam hedefliyoruz" dedi.