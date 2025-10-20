Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi tamamlandı! İşte örgüt lideri ve 7 belediye başkanı için istenen cezalar

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

40'I TUTUKLU 200 ŞÜPHELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in aralarında olduğu 40'ı tutuklu 200 şüpheli bulunuyor. 19 kişinin mağdur olarak yer aldığı İddianamede 63 farklı eylem anlatıldı.

RIZA AKPOLAT'IN 415 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

17 Ocak'ta tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "Suç örgütüne üye olma" 26 farklı fiilden "İhaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "Resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "Özel belgede sahtecilik", "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "Rüşvet alma" "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Haksız mal edinme" suçlarından toplamda 159 yıldan 415 yıla kadar ve 5 milyondan 10 milyona kadar adli para cezası cezalandırılması talep edildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN 704 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede suç örgütü lideri olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş'ın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "İhaleye Fesat Karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Özel belgede sahtecilik", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", "Rüşvet verme", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarında 270 yıldan 704 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

DİĞER BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN İSTENEN CEZALAR

İddianamede, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya'nın 2 farklı eylemden "İhaleye fesat karıştırma" ve "Rüşvet alma" suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2 farklı "İhaleye fesat karıştırma" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi talep edildi. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "Rüşvet alma" suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANININ DOSYASI AYRILDI

31 Mayıs'tan beri tutuklu olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin dosyası iddianameyle birlikte ayrıldı. Soruşturma ayrıca yürütülüyor.

AMAÇ DAHA BÜYÜK BEDELLİ İHALE KAZANMAKTI

İddianamede, suç örgütünün ekonomik anlamda büyümesinde en önlemli etkenin kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı ihaleleri kazanmak olduğu belirtilerek, bu yapının, zaman içerisinde kendisini "ihaleler" yönünden geliştirdiği, mevzuat ve uygulamadaki yeniliklere ayak uydurduğu ve ihale bilgisi yönünden alanında uzman kişileri şirket çalışanı olarak yakınında tuttuğu ve bu kapsamda daha büyük bedelli ihaleleri kazanmayı hedeflediği anlatıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ: EN TEPESİ BENİM

Örgütün hiyerarşisinden bahsedilen İddianamede, örgüt liderinin tartışılmaz ve karşı konulamaz tek söz sahibi olmakla birlikte, örgüt lideri tarafından suç örgütünün yöneticilerine verdiği talimatları alt kadroya iletilerek suç faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi. Tanık Arif Orta' nın sunduğu ses kaydında örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın "En tepesi benim, ben geldim" şeklindeki söylemi bu oluşumun tepesindeki ismin Aktaş olduğu değerlendirmesi iddianamede yer aldı.

BİRBİRİNE BAĞLI BİR ÖRGÜT

İddianamede, liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı suç örgütünde, örgüt liderine, yöneticilerine mutlak bir bağlılık ve itaatin bulunduğu, verilen talimatlara harfiyen uyulduğu, örgüt lideri ve mensupları arasında sıkı bir birlikteliğin olduğu, çok iyi bir iletişim sistematiği olduğu, örgütün yöneticisi Baki Nugay ile örgüt mensupları arasındaki emir ve komuta zincirinin şirketlerde gizli ortak olmasından dolayı yumuşak/sert bir yapıda olduğu aktarıldı.

TEK BİR ELDEN YÖNETİLEN ŞİRKETLER

İhaleye katılan, soruşturmaya konu şirketlerin Aziz İhsan Aktaş tarafından yönetildiğini, yanlarında işçi olarak çalıştırdığı şahısları şirketlere ortak yaparak hem farklı alanlarda kuracağı şirketlerin dikkat çekmemesini, firmalar kendisiyle ya da birbirleri arasında organik bağ kurulmamasını ve olası bir soruşturma kapsamında sorumluluğu üzerinden atmayı amaçladığı anlatıldı.

TEMİZLİK ŞİRKETİYLE BÜYÜMEYE BAŞLADI

İddianamede, Aziz İhsan Aktaş'ın dikkat çekmemek için ihalelere katılan Bilginay Temizlik firmasını öz yeğeni olan Hamit Ünal'ın üzerine yaptığı, sonrasında da kardeşlerinin üzerine devraldığı belirtildi. Aktaş'ın, Bilginay şirketi ile 2015 yılından itibaren, yoğun olarak kamu kurum ve kuruluşlarının "Temizlik, Personel Alımı, Park, Bahçe Çevre Temizliği" ihalelerini kazanarak ekonomik anlamda büyümeye başladığı ifade edildi.

İHALELERİ KAZANDIKÇA FAALİYET ÇOĞALDI

Aktaş'ın, ihaleleri kazandıkça çehresini, iş kolunu, faaliyet alanı genişletmek için birçok firmayı daha uhdesine kattığı, 2016 yılında sıçrayışa geçerek grup firmalarına yenilerini katmaya başladığı belirtilerek, büyüyen iş kolu, araç ve personel sayısı ile daha büyük ihaleleri kazanmak için il belediyelerinde, büyük montanlı araç kiralama, çöp toplama ve kent temizliği ihalelerini kazanmayı hedeflediği anlatıldı. Faaliyet alanını genişleten Aktaş'ın kısa sürede ihale sayısını arttırdığı ve hızlı ekonomik büyüme sağladığı, bünyesinde barındırdığı 20'ye yakın firmayla gerçek bir mal ve hizmet teminine dayanmayan fatura düzenlemek suretiyle firmalar arası fon akışı sağlayarak grup firmalarını gittikçe büyüttüğü anlatıldı.

"İMAMOĞLU GELİNCE ALTIN ÇAĞI YAŞATTI"

Aktaş'ın başlangıçta Diyarbakır, Adana, Adıyaman gibi şehirlerde ihaleler alırken Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinden sonra yönetim değişikliğini fırsat bildiği belirtilerek, rotasını İBB ve ilçe belediyelerine çevirdiği, 2020 yılından itibaren İETT, İsfalt, İgdaş, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi'nde ihaleler alarak örgüte altın çağını yasattığı vurgulandı.

EN ÇOK İHALE BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNDE

Suç örgütünün en çok ihale aldığı kurumun Beşiktaş Belediyesi olduğu aktarılan iddianamede, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve başkan yardımcılarıyla rüşvet ilişkisi içine girerek belediyenin ihale sisteminde hakimiyet sağladığı ifade edildi.

PARA, ARAÇ VEREREK İHALE ALMA ÇABASI

Aziz İhsan Aktaş'ı kurduğu sistemin devam etmesi ve daha fazla ihale almak maksadıyla 2024 yerel seçimlerden önce CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'na para, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara' ya araç ve para, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney' e araç desteği sağladığı, Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine nakit para, araç olarak rüşvet verdiği, Baki Aydöner, Hakan Bahçetepe gibi CHP'li bazı siyasilere kullanmaları için araç tahsis ettiği iddianamede anlatıldı. Aktaş'ın bu şekilde hareket ederek adları geçen belediyelerde ihale almış/almak istediği belirtildi.