Video Haber Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi tamamlandı!
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi tamamlandı!

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi tamamlandı!

20.10.2025 | 17:57

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. Dev iddianamede, örgüt lider Aziz İhsan Aktaş’ın 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 415 yıla kadar hapsi istendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi tamamlandı! 04:26
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi tamamlandı! 20.10.2025 | 17:57
MKE’den TSK’nın keskin gözlerine iki yeni keskin nişancı silahı | Video 09:18
MKE'den TSK'nın keskin gözlerine iki yeni keskin nişancı silahı | Video 20.10.2025 | 10:38
KKTC’li gazeteciden canlı yayında skandal sözler! Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi yarın geri çekilmelidir! | Video 00:50
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler! "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi yarın geri çekilmelidir!" | Video 20.10.2025 | 09:54
Emine Erdoğan’dan Uluslararası Sıfır Atık Forumu paylaşımı | Video 01:03
Emine Erdoğan'dan "Uluslararası Sıfır Atık Forumu" paylaşımı | Video 20.10.2025 | 09:00
Kars’ta CHP karıştı! Kongrede şaibe iddiası gerginliğe neden oldu | Video 09:08
Kars’ta CHP karıştı! Kongrede şaibe iddiası gerginliğe neden oldu | Video 19.10.2025 | 16:39
CHP kongresinde basın mensuplarına saldırı | Video 04:11
CHP kongresinde basın mensuplarına saldırı | Video 19.10.2025 | 16:38
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, oyunu kullandı | Video 08:30
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, oyunu kullandı | Video 19.10.2025 | 15:03
KKTC, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında | Video 01:03
KKTC, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında | Video 19.10.2025 | 09:49
Bakan Göktaş’tan A Haber’e özel açıklamalar! Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için tarihi adımlar... | Video 21:25
Bakan Göktaş'tan A Haber'e özel açıklamalar! Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için tarihi adımlar... | Video 18.10.2025 | 15:25
Özgür Özel yine Türkiye’yi şikayet etti! | Video 00:48
Özgür Özel yine Türkiye'yi şikayet etti! | Video 18.10.2025 | 14:47
Başkan Erdoğan: Türkiye’nin kapısı her yatırımcıya açıktır | Video 25:46
Başkan Erdoğan: "Türkiye'nin kapısı her yatırımcıya açıktır" | Video 17.10.2025 | 15:58
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu sefer başaracağız | Video 02:42
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Bu sefer başaracağız" | Video 17.10.2025 | 11:59
İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:27
İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı | Video 17.10.2025 | 10:02
Can Holding’e yönelik ikinci aşama operasyon: 26 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:48
Can Holding’e yönelik ikinci aşama operasyon: 26 şüpheli gözaltına alındı | Video 17.10.2025 | 09:38
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde birçok yere hava saldırısı düzenledi 03:20
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde birçok yere hava saldırısı düzenledi 16.10.2025 | 23:15
Beykoz’daki eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 00:16
Beykoz'daki eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 16.10.2025 | 20:33
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber’de | Video 08:12
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber’de | Video 16.10.2025 | 14:21
İsrail işgali altındaki El Halil’de Türkiye sevgisi | Video 07:21
İsrail işgali altındaki El Halil'de Türkiye sevgisi | Video 16.10.2025 | 11:38
Bilal Erdoğan İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu | Video 02:21
Bilal Erdoğan İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu | Video 16.10.2025 | 11:16
5G ihalesi için kapalı teklifler verildi | Video 01:50
5G ihalesi için kapalı teklifler verildi | Video 16.10.2025 | 11:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY