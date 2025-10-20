Çocuklarımıza nefes alacak bir dünya bırakmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturduğunu, insanlığa yeni bir yön çizdiğini belirtti.

İNSANLIĞA YÖN ÇİZDİ

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul'da birleştirdik. Uluslararası Sıfır Atık Forumu, farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturdu, insanlığa yeni bir yön çizdi. Kadim İstanbul, bugün, kimseyi geride bırakmayacak bir gelecek idealinin merkezinde. Forumun, çocuklarımıza nefes alan bir dünya bırakma kararlılığımıza güç katmasını diliyorum" ifadesini kullandı. Sıfır Atık Vakfı tarafından; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, BM Çevre Programı ve BM İnsan Yerleşimleri Programı işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu sona erdi. "İnsan, Mekân, Dönüşüm" temasıyla düzenlenen forum; üç gün boyunca paneller, oturumlar ve danışma toplantılarıyla sürdü. Katılımcılar; çevre, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, atık yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadelede küresel iş birliği imkânlarını değerlendirdi.