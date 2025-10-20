KKTC seçimlerinin ardından skandal çağrı! Türkiye'yi böyle hedef aldılar: Bu adamı buradan alın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın oldu. Seçim sonuçlarının canlı olarak aktarıldığı Sim TV yayınında program sunucusu Türkiye'ye yönelik skandal çağrılarda bulundu. Gazeteci Serhat İncirli açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi yarın geri çekilmelidir” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 10:04 Son Güncelleme: 20 Ekim 2025 10:16

ıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman kazandı. Seçim sonuçlarının netleştiği saatlerde bir televizyon programında ise KKTC'li gazeteci Serhat İncirli'nin Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi hakkında sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.

CANLI YAYINDA TEPKİ ÇEKEN 'PERSONA NON GRATA' ÇAĞRISI Seçim sonuçlarının değerlendirildiği Sim TV'de yayınlanan 'Seçim Özel' programında konuşan gazeteci Serhat İncirli, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi'ni hedef aldı. KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler! "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi yarın geri çekilmelidir!" | Video İncirli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki büyükelçisi yarın geri çekilmelidir. Benim yetkim olsa 'persona non grata (istenmeyen adam) bu adamı alın buradan' derim" ifadelerini kullandı.