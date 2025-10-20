Video Haber KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler! "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi yarın geri çekilmelidir!" | Video
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler!

20.10.2025 | 09:54

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oldu. Seçim sonuçlarının canlı olarak aktarıldığı Sim TV yayınında program sunucusu Türkiye'ye yönelik skandal çağrılarda bulundu. Gazeteci Serhat İncirli açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi yarın geri çekilmelidir” ifadelerini kullandı.

