Son dakika | Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden yeni detaylar: Aşevi üzerinden paraları akladılar!

AŞEVİ ÜZERİNDEN AKLANAN PARALAR

Beşiktaş Belediyesi'nde aşevi olduğunu söyleyen Akçadağ, "Her ne kadar günde 5 bin 500 kişiye yemek verdiklerini belirtseler de gerçekte bu kadar yemek hiçbir zaman dağıtılmadı. Aşevine alınan malzemeler resmi değildir. Aşevine resmi ve gayri resmi bağışlar yapılır. Bağış yapılan firmalar araştırıldığında bu firmaların çoğunun belediye ile iltisaklı olduğu, ruhsatla ilgili sorunları bulunduğu görülecektir. Bu firmalardan veya kişilerden zabıta eli ile paralar toplanır. Bir kısım para resmi gönderilir geri kalan ise gayri resmi alınır. Zabıta Müdürü Ali Rıza Gürgen bu işin başındadır. Nurşen Coşkunoğlu aşevi sorumlusuydu. Ali Rıza Yılmaz en büyük parayı aşevi ve ruhsattan toplayıp sahibi olduğu Park Fora Restoran üzerinden aklıyordu" dedi.