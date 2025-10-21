Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesinden çarpıcı detaylar! Parayı ver ihaleyi al sistemi...
Son dakika haberi: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameden çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Aziz İhsan Aktaş'ın kurduğu sistemin devam etmesi için daha fazla ihale almak amacıyla Ekrem İmamoğlu'na para ve CHP'li siyasetçilere de yine para ve araç verdiği belirtildi. İddianamede, Aziz İhsan Aktaş'ın İBB'deki yönetim değişikliğini fırsat bilerek, örgüte altın çağını yaşattığı kaydedildi. İşte son dakika haberinin detayları!
Son dakika haberi... Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Aktaş'ın kurduğu ihale sisteminin devamı için, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP'li belediye başkanlarına ve siyasilere 2024'teki yerel seçimler öncesi rüşvet olarak para ve araç verdiği öne sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.
İBB'DEKİ DEĞİŞİMİ FIRSAT BİLDİ!
İddianamede, "Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinden sonra yönetim değişikliğini fırsat bilen örgüt elebaşı, rotasını İBB ve ilçe belediyelerine çevirmiş ve 2020 yılından itibaren İETT, İsfalt, İgdaş, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi'nde ihaleler alarak örgüte altın çağını yaşatmıştır. Suç örgütünün en çok ihale aldığı kurum Beşiktaş Belediyesi olmuştur. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve başkan yardımcılarıyla rüşvet ilişkisi içine girerek belediyenin ihale sisteminde hakimiyet sağlamıştır." değerlendirmesi yapıldı.
"EN TEPESİ BENİM, BEN GELDİM"
Örgütün hiyerarşik yapısına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı iddianamede, dosya kapsamında tanık Arif O.'nun sunduğu ses kaydında örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın Arif O.'ya hitaben, "En tepesi benim, ben geldim." şeklindeki söyleminin, bu oluşumun tepesindeki ismin Aktaş olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.
İddianamede, elebaşılığını Aktaş'ın yaptığı suç örgütünde, örgüt elebaşı ile yöneticilerine mutlak bir bağlılık ve itaatin bulunduğu belirtilerek, örgüt elebaşı ve yöneticilerin verdikleri talimatlara harfiyen uyulduğuna ilişkin tespitlere yer verildi.
Örgüt elebaşı ve mensupları arasında sıkı bir birliktelik olduğu kaydedilen iddianamede, örgüt içinde çok iyi işleyen bir iletişim ile savunma ve bilgi toplama sistematiğinin, örgütsel farkındalık ve bilincin bulunduğu, gelişmelere göre strateji belirlendiği, örgütün yöneticisi Baki Nugay'la örgüt mensupları arasındaki emir ve komuta zincirinin şirketlerde gizli ortak olmasından dolayı yumuşak/sert bir yapıda olduğunun anlaşıldığı belirtildi.
İddianamede, soruşturmada alınan tanık beyanlarından bahse konu şirketleri Aktaş'ın yönettiği, yanlarında işçi olarak çalıştırdığı kişileri şirketlere ortak yaparak farklı alanlarda kuracağı şirketlerin dikkat çekmemesini, firmaların kendisiyle ya da birbirleri arasında organik bağ kurmamasını ve olası bir soruşturma aşamasında sorumluluğu üzerinden atmayı amaçladığı kaydedildi.
İnan Güney
Şüpheliler Aziz İhsan Aktaş, Yusuf Yadoğlu ve Baki Nugay'ın hukuki ve ticari bilgisi olmayan çalışanlarına kağıt üzerinde yetkiler vererek kendilerine alan açarak büyümeye çalıştıkları ifade edilen iddianamede, kişilerin resmi kayıtlarda şirketler bazında birbirleriyle ilişkilerinin olmadığı gözükse de süreç içerisinde almış oldukları roller, yönlendirdikleri kişiler ve çalışanların maddi durumlarından (işçi konumunda olmalarından) faydalanıp para karşılığında ikna yöntemini kullanarak, planlı şekilde kuracakları yapının temellerini attıkları aktarıldı.
AKTAŞ, FİRMALARI KARDEŞ VE AKRABALARININ ÜZERİNE YAPARAK HUKUKİ YAPTIRIMLARDAN KAÇINDI
İddianamede, örgütün yapısıyla ilgili, "Suç örgütüne ait şirketlerin zaman ve yıllar içerisindeki durumları incelendiğinde, Aziz İhsan Aktaş'ın akrabaları üzerinden doğrudan yönettiği, bulunduğu döneme, yıla ve ticari faaliyete göre sistematik bir şekilde şirketlerin el ve adres değiştirdiği, şirketlerin yönetimini devralan şahısların mali profil ve çalışma bilgisi bakımından yeterli olmadığı gibi şirket kurma, yönetme veya kurulan bu şirketlerde kısa zamanda bu kadar iş alabilme tecrübe ve yeterliliklerine sahip olmadığı anlaşılmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.
Örgüt elebaşı Aktaş'a yönelik tespitlerin yer aldığı iddianamede, firmaları kardeş ve akrabalarının üzerine yaparak hem hukuki yaptırımlardan kaçındığı hem de firmalar arasında irtibat kurulmasını engellemeyi amaçladığı belirtildi.
Beşiktaş Belediyesi'nde yaklaşık maliyet ve pazarlık usulüne davet aşamasında yer alan firmaların belediye tarafından değil, doğrudan Aktaş tarafından belirlendiği ifade edilen iddianamede, "İlerleyen süreçlerde Aktaş'ın Beşiktaş Belediyesi'ndeki ihalelerde etkin rol aldığı, suç örgütüne ait firmaların faaliyet alanına giren tüm ihale süreçlerini yönlendirdiği ve ihaleleri aldığı anlaşılmıştır. Örgüte ait firmaların adreslerinde yapılan aramada başka firmalara ait kaşelerin ele geçirildiği, bu kaşeler kullanılarak birçok ihaleye yaklaşık maliyet teklifi yapıldığı, firma yetkililerinin bu konudan bilgilerinin olmadığı, atılan imzaların hepsinin sahte olduğu tespit edilmiştir." tespitlerine yer verildi.