CHP’de değişmeyen tablo yumruksuz kongre yok

CHP'nin 39. Olağan İl Kongreleri, birçok ilde kavga, tartışma ve istifa olaylarıyla gündeme geldi.

İSTİFA ETTİLER

Gaziantep'te "ithal aday" tartışması nedeniyle çıkan kavgada taraflar birbirine tekme tokat saldırdı. Olay sonrası eski İl Başkanı Hayri Sucu, Genel Merkez'in aday dayatmasına tepki göstererek Özgür Özel ve Veli Ağbaba'yı eleştirdi, partisinden istifa etti. Sucu'yla birlikte Emre Yasak ve Bülent Tepe de istifa etti.

İstanbul Esenyurt, Hatay Samandağ, Siirt, Kocaeli, Kahramanmaraş, Konya, Malatya ve Zonguldak kongrelerinde de benzer gerginlikler yaşandı.

KAVGA, KÜFÜR...

Esenyurt'ta polis müdahalesiyle sona eren yumruklu kavga, Siirt'te sandalyelerin havada uçuştuğu arbede, Kocaeli'nde kadın gazeteciye saldırı ve Zonguldak'ta bir partilinin burnunun kırılması dikkat çekti.

Çorum'da eski İl Başkanı Gazi Özkubat'ın "hırsız" suçlaması tartışma yarattı, Kars'ta "şaibe" iddiaları öne çıktı.

Malatya'da Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in eleştirileri salona taşan gerginliğe yol açtı.

Konya'da ise partililer birbirlerini yuhaladı. CHP'nin son kongre süreci, ülke genelinde art arda yaşanan kavgalar, suçlamalar ve istifalarla tamamlandı.