K.Maraş’tan Gazze’ye 3 TIR dolusu yardım

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahalle Muhtarlığı tarafından "Deprem Gazisi Şekeroba'dan Gazze'ye Yardım" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasında hayırseverlerden temin edilen, temel gıda maddeleri ile giyecekten oluşan yardım malzemesini taşıyan 3 TIR, Gazze'ye uğurlandı. Mahalle Muhtarı Nadir Bekereci, "Aslında biz bir TIR bekliyorduk ama 3 TIR malzeme toplandı. Bu toplama, 3 günde oldu. Gece gündüz demedik çalıştık. Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.