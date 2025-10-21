Körfez turunda ana gündem Gazze

Başkan Recep Tayyip Erdoğan mevkidaşlarının davetlerine icabetle bugün 3 ülkeli Körfez turuna başlıyor. Erdoğan sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a birer günlük resmi ziyaretlerde bulunacak. İlk durak Kuveyt'te Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah bir araya gelecek. İki lider görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Gazze'deki insani durum, yardımların koordinasyonu ve ateşkes sürecine destek konularını değerlendirecek. Ayrıca, Türkiye ile Kuveyt arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi de gündemde olacak. Başkan Erdoğan, Kuveyt'te gerçekleştireceği temaslarının ardından Katar'a geçecek. Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es- Sani ile bir araya gelecek. Bugüne kadar Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'de kurulması planlanan uluslararası Görev Gücü konusunda yakın bir işbirliği yürüten iki ülkenin gündeminde yine Gazze meselesi olacak. Körfez turunun son durağı Umman olacak. Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur es-Said ile bir araya gelecek. Görüşmede, ekonomik işbirliği konularının yanı sıra bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek. 27 Eylül 2005'te Başbakan olarak Umman'ı ziyaret eden Erdoğan bu ülkeye Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez gidiyor.