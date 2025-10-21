MHP ‘komşu’ ziyaretlerine çıkıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Hayırlı Günler Komşum" programı başlatılıyor. "Terörsüz Türkiye" hedefinin halka anlatılacağı ziyaretlere başkanlık divanı, MYK üyeleri, milletvekilleri, teşkilat yöneticileri ve belediye başkanları katılacak. Ev, esnaf, sivil toplum ve köy ziyaretleri yapılacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, programlarda Terörsüz Türkiye'nin hayalden gerçeğe dönüş süreci, Gazze'deki soykırım ve İsrail terörüne karşı barış çabalarıyla bağlantısı, Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz, Ege, Balkanlar ve Kafkaslar'daki çıkarlarıyla ilişkisinin anlatılacağını belirtti. Muhalefetin olumsuz algı çabalarına da cevap verilecek.