AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri: Her daim Türkiye’nin siber röntgeni çekiliyor

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, siber alanda atılan adımlara ve önlemlere yönelik SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. İleri, Türkiye tarafından atılan adımlara ve gelecek planlarına dikkat çekti. İleri şu açıklamalarda bulundu:

SİBER SALDIRILAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Artık siber saldırı dediğimiz zaman vatandaşlara yönelen, şirketlere yönelen hatta ve hatta devletlere yönelen tehditler var. 2023 yılında dünya çapında yapılan siber saldırıları yaklaşık 8 trilyon dolarlık bir zararı tespit edilmiş. 2025 yılı için ise bu zararın yaklaşık 10,5 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Hem çeşitlilik hem de hacim anlamında bir artış var. 2024 yılında ki saldırıların 2023 yılına göre yüzde 75'lik artış ortaya koyduğunu görüyoruz.

TÜRKİYE'NİN DİJİTAL CEPHESİ GENİŞLİYOR

Türkiye'nin tabiri caizse dijital cephesi genişliyor. E-devlet kullanıcı sayımız 70 milyonlara geldi. Mobil abone sayımız 90 milyonları geçti. Mobil geniş bant 70 milyonları geçti. Dijital varlığı çok genişlemiş bir Türkiye'den bahsediyoruz.

TÜRKİYE'NİN KAPSAYICI BİR PERSPEKTİFİ VAR

Siber güvenlik kavramının ötesinde siber dayanıklılık ve siber güç kavramını ele almamız lazım. Türkiye bu anlamda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzun zaman önce başlıkları tespit etmiş durumda. Siber bağımsızlık anlamında milli ve yerli ürünlerinizi geliştirecek, spesifik ürün bağımlılığının önüne geçecek ve siber güvenlik özelinde teknik altyapınızı güçlendireceksiniz. Türkiye'nin kapsayıcı bir perspektifi var.

KARARLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYORUZ

Milli Teknoloji hamlesi ile bizim dijital dünyada yerli ve milli ürünlerimiz var. Kapsayıcı bir yol haritası kapsamında millileşme adımlarını ortaya koyuyoruz. Mevzuatımız noktasında ortaya koyduğumuz yeni yasama çalışmaları çerçevesinde geniş bir yelpazede önemli mevzuat çalışmalarını da yapıyoruz. Yasama, yürütme ve özel sektör tam bir seferberlik halinde çalışmalar sürüyor. Türkiye'nin kendi teknolojisini üretmenin ötesinde kendi teknoloji kültürünü ortaya koyması istikametinde kararlı bir şekilde ilerliyoruz.

TÜRKİYE İDDİALI BİR ÜLKE

Siber güvenlik tehdidi altyapısının yönetimi noktasında Türkiye hali hazırda son derece iddialı bir ülke. 2024 yılından önceki endekslere baktığımızda Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin ortaya koyduğu sıralamada Türkiye Dünya'da 11'inci sırada, Avrupa'da 6'ıncı sırada çıkmış. 2024 yılında ise Türkiye rol model ülke sınıflanmasında ele alınmış.

TÜRKİYE HASSASİYET GELİŞTİRMİŞ BİR ÜLKE

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisinde yapılan yeni güncellemeler ile son derece detaylı bir eylem planı ortaya konulmuş vaziyette. Ek olarak Savunma Sanayi Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından ortaklaşa ele aldığı Siber Güvenlik Kümelenmesi oldukça önemli. Yine BTK bünyesinde faaliyetlerini sürdüren USOM, Türkiye çapında geniş bir alanda çalışan önemli bir merkez. Bu merkez bünyesinde yerli yazılımlar ile her daim Türkiye'nin siber röntgeni çekiliyor. Devletin bütün kurumları bu konuda hassasiyet geliştirmiş bir ülkedir.

MİLLİ GÜVENLİK ALANI OLDUĞU ORTAYA KONMAKTA

Türkiye geçtiğimiz Mart ayında önemli bir adım attı. Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak kuruldu. Bu başkanlık adeta bir çatı kuruluş olarak kendini konumlandırdı. Türkiye'de kamuda ve özel sektörde siber güvenlik alanında alınacak tedbirlerin koordine edileceği bir yapı olarak ortaya kondu. Bu kapsamda siber güvenlik milli güvenlik alanı olarak olduğunu ortaya koymaktadır.

TÜRKİYE HEGEMONYAYI KIRMA NOKTASINDA EMİN ADIM ATMAKTA

Kritik alanlarda önemli adımlar atıyoruz. AK Parti olarak bizler şuna inanıyoruz, Türkiye yüzyılı dediğimiz süreçte bunun önemli altyapısı Dijitalin altyapısıdır. Bizler bir taraftan Türkiye en güçlü 10 devlet arasına girecek diyoruz. Diğer taraftan bununla yetinmiyoruz, daha adil bir Dünya'yı Türkiye inşa edecek diyoruz. Şuan İsrail Gazze'de uyguladığı soykırımda yapay zekayı kullanıyor, sosyal medya mecraları taraf olabiliyor. İşte Türkiye bu hegemonyayı kırma noktasında emin adım atmaktadır.

ANA MUHALEFET PARTİSİ VİZYONSUZLUK ORTAYA KOYUYOR

Ana muhalefet partisinin bu alanda özellikle son derece şaşırtıcı ve üzücü bir vizyonsuzluk ortaya koyduğunu da görüyoruz. TOGG için İtalya'da üretiliyor dediler, Doğalgaz tespitlerine Rusya'dan geliyor dediler, Milli Muharip Uçağımızın ilk parçasına kalorifer peteği dediler.