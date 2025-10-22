MHP Lideri Devlet Bahçeli: KKTC’de federasyon teklifinin geçerliliği yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi. İşte konuşmanın satırbaşları:

(KTTC seçimlerine dair) Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tekliflerinin geçerliliği yoktur. Cumhuriyet Meclisi'nin iradesi federasyon değil egemen eşitliğe dayanan iki devletli çözümün sağlanmasıdır. Kıbrıs milli davamızdır. Ecdadımızın alın teri, göz nuru, gönül suru, hatıra ve hafıza yurdudur. Bu haklı ve hakikatli davadan geri dönüş yoktur. KKTC Türkiye'ye katılmalıdır. 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat meselesi haline gelmiştir. Biz Kıbrıs'a bakınca vatan görüyoruz.

TÜRK MİLLETİ OLMA HÂLİ ONU OLUŞTURAN KİMLİKLERİN İNKÂRI ANLAMINA GELMEZ

(Anayasa'nın 66'ncı maddesi tartışması) Milletimiz bellidir. Adı Türk milletidir. Devletimiz bellidir. Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Anayasa'nın 66. maddesi ile ilgili polemik yapmak, hava koklamak, zemin yoklamak, kara propagandaya girişmek abesle iştigaldir, sonu ve sonucu da hüsrandır. Türk milletinin sinir uçlarına dokunan söz, iddia ve ihtiraslı istekler emin olunuz ki barış, huzur ve kardeşlik ortamını sulandırmaya matuftur. Türk milleti olma hâli, onu oluşturan alt kültürlerin, lehçelerin ve hatta kimliklerin inkârı anlamını taşımaz. Devletimizin kuruluşundan sonra Kürtlerin yok sayıldığını, bunu yapanların da alçak olduğunu iddia eden dil alçalmış ve yalana batmış bir dildir. 27 Şubat İmralı açıklamasının hilafına yapılan arızalı ve yanlışa yorulması kaçınılmaz olan bayağı çıkışların terörsüz Türkiye hedefini sakatlayacağı böylesi bir tutumdan uzak durulması bir ihtiyaçtır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, ortak değeridir. Atatürk demek Cumhuriyet demek, istiklal demek, üniter devlet demek, esareti reddeden kahramanlık demektir.

CHP YÖNETİMİ MAZİYE KÖR, MİLLETE ŞAŞI BAKIYOR

(Özgür Özel'in CHP'nin Hollanda mitinginde sarf ettiği sözlere dair) Maziye kör, millete ve milli geleceğe şaşı bakan CHP yönetiminin ülkemizi dışarıda sürekli şikâyet etmesi, bu partinin Genel Başkanı'nın Hollanda'da gene aynı muhteris ve müfsit siyasette inat etmesi anlaşılır gibi değildir. 56 yılı bulan siyaset mücadelemizin her safhasında sabır, akıl, şuur, denge ve ihtiyatla beraber ilke, ülkü, inanç ve sarsılmaz bir irade, yol haritamızın eksen ve koordinatlarını tayin etmiştir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE SIRA PKK'NIN TÜM BİLEŞENLERİYLE SİLAH BIRAKMASINDA

Terör örgütü PKK lağvedilmiştir. İmralı sözünü tutmuştur. Bu çerçevede ayrı bir ulus devlet, federasyon, özerlik hatta kültüralist taleplerin olmadığını, terör örgütünün anlam yoksunu haline geldiğini, kendisini feshetmesi gerektiğinin İmralı tarafından ilan edilmesi çok mühim ve bağlayıcı bir açıklamadır. Şimdi sırayı örgütün tüm bileşenlerinin silahları yakması veya bırakması almıştır. Suriye'de SDG/ YPG'nin merkezi hükümete entegrasyon süreciyle ilgili görüşme trafiği ve olumlu seyreden müzakere etapları sıcak gündemin başındadır. Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüyle egemen bağımsızlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ihmal etmeyeceği politik ve diplomatik görüşüdür. Terörsüz Türkiye ile terörsüz bölge hedefine kardeşlik ve barışçıl diyaloglarla ulaşılacaktır.