Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki 'Gönüllüler Koalisyonu'nun Liderler Zirvesi’ne katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Ukrayna konusundaki 'Gönüllüler Koalisyonu'nun Liderler Zirvesi’ne katıldığını belirterek, "Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Ukrayna konusundaki 'Gönüllüler Koalisyonu'nun Liderler Zirvesi'ne katıldım. Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda; ABD ve Rusya Devlet Başkanlarının Alaska'da yaptığı görüşmenin ardından yaşanan gelişmeler, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin temasları ve Koalisyonun siyasi-hukuki altyapısına ilişkin hazırlıklar kapsamlı biçimde ele alındı. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğiz"