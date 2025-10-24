Emine Erdoğan, Umman’daki Ulusal Müze’yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Umman'ın başkenti Maskat'ta bulunan Ulusal Müze'yi ziyaret etti. Resmi temaslar kapsamında Umman'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, ülkenin en önemli kültürel merkezlerinden biri olan Ulusal Müze'de, Müze Müdürü Zainab El Vuhaibi tarafından karşılandı. 7 binden fazla eserin sergilendiği müzeyi gezen Erdoğan, Umman Yarımadası'nda insan yerleşiminin en eski kanıtlarından günümüze kadar uzanan kültürel miras öğelerini yakından inceledi. Erdoğan, "Toprak ve İnsan", "Denizcilik Tarihi", "Silahlar ve Zırhlar", "Medeniyetin Oluşumu" ve "Para Birimleri Zaman Çizelgesi" gibi isimleri olan galerilerde sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

'NADİDE BİR YAPI'

Emine Erdoğan, "Umman'ın başkenti Maskat'ta, ülkenin tarihini, denizcilik geleneğini, arkeolojik mirasını ve zanaatkârlık kültürünü bütüncül bir yaklaşımla yaşatan Ulusal Müze'yi ziyaret ettim. Mimarisi ve seçkin eserleriyle ülkenin kimliğini derinlikli bir bakışla ortaya koyuyor. Kültürel mirası koruyan bu nadide yapının, bir ilham kaynağı olarak geleceğe taşınmasını diliyorum" paylaşımı yaptı.