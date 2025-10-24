Firari FETÖ’cüler yakalanıp cezaevine gönderildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun zamandır aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme' suçundan haklarında 13 yıl 4 ay ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsın adresi belirlendi. Uzun zamandır aranan ve adresleri belirlenen 2 hükümlü Tarsus'ta ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Jandarma ve adliyedeki işlemlerin ardından 2 hükümlü cezaevine gönderildi.