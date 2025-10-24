’İyi hal’in yüzde 87’si olumlu sonuçlanıyor

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme alt komisyonu, Sincan Ceza İnfaz Kurumları inceleme raporunu görüştü. Komisyonda sunum yapan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, özellikle terör mahkûmları konusunda sıkça dile getirilen iyi hal tahliyelerinin engellendiği iddiasına yönelik, "Şimdiki sistemle aslında yargısal üçlü bir itiraz yolu var. Şu anda bizim elimizdeki verilere göre 1 Ocak 2025-30 Eylül 2025 arasında iyi hâl değerlendirmelerinin yüzde 87'si olumlu çıkmış. Sadece yüzde 13'ü olumsuz. Bu oran adli mahkûmlarda yüzde 89, iyi hal değerlendirmelerinin yüzde 11'i olumsuz" şeklinde konuştu. Bir cezaevinde olumlu karar verilmese de mahkûmun bir başka cezaevine nakli halinde iyi hal değerlendirmesinin olumlu olabileceğini söyleyen Yıldırım, bu durumun kurulların kendi inisiyatifiyle çalıştığını gösterdiğini belirtti. Yıldırım, komisyonda bazı milletvekillerinin cezaevlerindeki uygulamalara yönelik "403 cezaevi ve 403 uygulama" şeklindeki eleştirilerine ise "Aslında bu, birçok alanda geçerli olan bir tespit. Yöneticiye bağlı uygulamaların farklılaşması zaman zaman rahatsız edici olabiliyor. Bunu merkezden standart hâle getirmek için de özel çalışma yapmak gerekiyor" karşılığını verdi. Yıldırım, güvenlik standartlarını geliştirmeye çalıştıklarını, bir yıldır güvenlik standartlarının yazımı üzerinde çalıştıklarını bildirdi.