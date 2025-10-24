Siber suçlara büyük operasyon: 17 ilde 189 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

1 HAFTADIR SÜREN OPERASYONLAR SONUÇ VERDİ

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu 1 haftadır sürdürülen operasyonlar tamamlandı. Adana, Adıyaman, Amasya, Bitlis, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova merkezli operasyonlarda 189 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 83'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı, 47'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

DOLANDIRICILIK, YASA DIŞI BAHİS VE MÜSTEHCENLİK SUÇLARI

Soruşturmalarda şüphelilerin "ürün satışı, kiralık bungalov ve yatırım ortaklığı" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para transferine aracılık ettikleri, reklam faaliyetleri yürüttükleri ve müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları tespit edildi. Bazı şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç elde ettikleri de ortaya çıktı.

"SİBER VATAN'DA DA PEŞLERİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin yapmış olduğu açıklamada, "Vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışanların Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz. Lütfen dikkatli olalım, şüpheli bir durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın. Milletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.