Son dakika | Ekrem İmamoğlu’na casusluk soruşturması! Vatandaşların bilgilerini sızdırma ve satma... Operasyonun detayları belli oldu

Şüphelinin irtibatları incelendiğinde bir çok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle irtibatının bulunduğu, dikkat çekici olarak yabancı bir ülkenin istihbarat görevlisi şahısla FETÖ mensupları kullanılan ByLock Talk and Chat programı benzeri dışarıdan erişilemeyip üst düzey gizliliğe sahip kriptografik haberleşme programlarından olan "Wickr" programı üzerinden yaptığı yazışmalarda yabancı ülke istihbarat görevlisinin şüpheliye ülkemizde önceden görev yapmış iki bakanımızın da aralarında bulunduğu bir grubun uzaktan ve gizli çekilmiş bir resmini gönderildiği ortaya çıktı.

El yazısı defter ve belgelerin incelenmesi neticesinde ise şüpheliye ait olduğu anlaşılan belgeler içerisinde farklı ülkelerde gerçekleşen Darbe Girişimi/İç karışıklık olayları ile alakalı hususlardan bahsedildiği, Ülkemiz geneli görüşmüş olduğu şahıs veya kurumları günlük olarak not aldığı, yabancı bir ülke lehine faaliyet gösterdiği anlaşılan İstihbarat elemanları yada siyasi faaliyetlerde bulunan şahıslara ülkemiz geneli konularda bilgi aktarımında bulunduğu yönünde içeriklerin ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üst yönetim kadrosunda bulunan ve İngiltere imamı olarak nitelendirilen Mustafa Özcan isimli şahıs ile yüzyüze görüşme gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yine şüphelinin aynı kriptografik haberleşme programı üzerinden Ekrem İmamoğlu dosyasında şüpheli Necati Özkan isimli şahısla özet olarak "Dijital istihbarat toplama, İmamoğlu için gerçekleştirilen çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, 70.000 gönüllünün acil aktive edilmesi gerektiği, Murat Ongun'un cep telefonu uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılım ile enfekte olduğunu bu nedenle Murat'ın Ekrem Bey ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesinin çok önemli olduğu" bu şeklinde Necati Özkan'a talimat verir vasıfta görüşmelerin tespit edildiği, şüpheli Hüseyin Gün'ün şüpheli Necati Özkan'ın hiyerarşik olarak üstünde suç örgütü içerisinde yönetici olarak faaliyet gösterdiği aktarıldı.

SEÇMENLERİN BİLGİLERİ SIZDIRILDI

Ekrem İmamoğlu ve ekibinin asıl amacının maddi menfaat elde ederek İmamoğlu' nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak olduğu, Suç Örgütü yöneticilerinden şüpheli Hüseyin Gün' ün şüpheli Necati Özkan ile 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle bu amaç doğrultusunda eylemde bulundukları, seçim bölgelerine ilişkin analiz yaparak seçmen profili çıkardıkları ve strateji belirledikleri, bu çalışmayı gerçekleştirirken de seçmenlere ait bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı ve eylemin casusluk faaliyeti kapsamında olduğu, ayrıca şüpheli Hüseyin Gün'ün suç örgütünün kurucusu diğer şüphelilerden Ekrem İmamoğlu'yla irtibatı ve ortak buluşmalarının bulunduğu soruşturma detayları arasında yerini aldı.

CASUSLUK SUÇU İŞLENDİ

Yine soruşturma kapsamında elde olunan delilere göre medya mensubu şüpheli Merdan Yanardağ' ın Hüseyin Gün ile casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği, tanık beyanı ile de doğrulandığı üzere şüpheli Merdan Yanardağ'ın şüpheli Hüseyin Gün' den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği ve 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve bu şekilde Casusluk suçunu işlediği anlaşıldığı değerlendirildi.

CEZA EVİNDEN GETİRİLECEKLER

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu, ve Necati Özkan'ın "Casusluk" suçlarından sorgulanmak üzere bulundukları Ceza İnfaz Kurumundan temin edilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için müzekkere yazıldı. Merdan Yanardağ ise aynı suçtan gözaltına alındı.

UYGULAMA ÜZERİNDEN VATANDAŞIN BİLGİLERİ SIZDIRILDI

Dişer bir soruşturma ise, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülüyor. Soruşturma, "İSTANBUL SENİN" isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkwebde" satışa çıkartılmasına ilişkin yürütülüyor.