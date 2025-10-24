Son dakika | Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Vatandaşların bilgilerini sızdırma ve satma... Operasyonun detayları belli oldu
Son dakika haberi: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yeni perasyon düzenlendi. Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün’ün incelenen dijital materyallerinde, 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle eylemler hazırlandığı iddiası üzerlerine Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve yine Hüseyin Gün ile irtibatlı olduğu tespit edilen Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Diğer bir operasyonda ise, “İSTANBUL SENİN” isimli uygulama üzerinden vatandaşların bilgilerini sızdırdığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında firari Murat Gülibrahimoğlu’nun bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın casusluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da "casusluk" suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Tele1 TV' nin kurucusu Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Soruşturma detayları arasında vatandaşların bilgilerinin sızdırıldığı yer aldı.
CASUSUSUN BELGELERİ İNCELENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; 4 Temmuz'da "Casusluk"suçundan tutuklanan ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edilen şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyallerin incelendi.
KONSOLOSLARLA İLETİŞİM
Sivil şahısların ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ve İsrail Ülkesinde Askeri yada Siyasi alanda faaliyet gösterdiği anlaşılan İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarına rastlandığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında adli işlem tesis edilen şahıslar ve bu şahıslar haricinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü kapsamında adli işlem tesis edilen şahısların GSM hatları ile iletişim irtibatları bulunmuş ve farklı ülke konsolosluk görevlileri ile çok sayıda iletişim irtibatı tespit edildi.
85 MİLYONLUK BELİRSİZ PARA
Hüseyin Gün hakkındaki MASAK incelemesi neticesinde; halihazırda herhangi bir ticari işletmesi bulunmamasına rağmen yüklü miktarda yurtiçi yurtdışı para transferlerinin bulunduğu, hesaplarında 85 Milyon Türk Lirası tutarındaki paranın nakit olarak çekiminin gerçekleştirildiği ve bu tutarın kullanımına ilişkin herhangi bir alım-satım kaydına rastlanılmadığı tespit edildi.