Son Dakika: Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Vatandaşların bilgilerini sızdırma ve satma... Operasyonun detayları belli oldu | Video

Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Vatandaşların bilgilerini sızdırma ve satma... Operasyonun detayları belli oldu

24.10.2025 | 14:54

Son dakika haberi: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yeni perasyon düzenlendi. Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün’ün incelenen dijital materyallerinde, 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle eylemler hazırlandığı iddiası üzerlerine Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve yine Hüseyin Gün ile irtibatlı olduğu tespit edilen Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Diğer bir operasyonda ise, “İSTANBUL SENİN” isimli uygulama üzerinden vatandaşların bilgilerini sızdırdığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında firari Murat Gülibrahimoğlu’nun bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.