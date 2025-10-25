Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar

AHaber CANLI YAYIN

Aziz İstanbullular, yarınlarımızın mimarı sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şehirlerin sultanı aziz İstanbul'da sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. 81 ildeki tüm vatandaşlarımıza selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında davamıza gönül veren yol arkadaşlarıma yine sizlerin şahsında canı gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Salonlara sığmayan şu coşkunuz için sizi yürekten selamlıyorum. Gençler, ya siz ne kadar güzelsiniz ya! Allah sizi nazardan saklasın. Şu güzelliğiniz dağları deler aşar. Mevla şu muhabbetimizi daim eylesin. Rabbim zihnimizi, fikrimizi, gayemizi sabit kılsın.

Yoğun ve titiz bir saha çalışmasının nihai değerlendirme toplantısı olarak gördüğüm 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 49 gün gibi çok kısa bir sürede 81 ilde 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nı başarıyla tertipleyen yol arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 49 gün boyunca sahada ter döken her bir kardeşimin emeklerine sağlık.