Başkan Erdoğan: "Türkiye küresel bir güce dönüşüyor" | Video

25.10.2025 | 16:00

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Türkiye, küresel bir güce dönüşiyor. Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor." dedi.

Başkan Erdoğan: "Türkiye küresel bir güce dönüşüyor" | Video 25.10.2025 | 16:00
Türkiye’nin gündemine oturan “casusluk” soruşturmasında yeni detaylar! Gün ve Yanardağ’ın yazışmaları ortaya çıktı… | Video 25.10.2025 | 12:39
İstanbul’da narkotik operasyonu: 381 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 10 şüpheli yakalandı | Viswo 25.10.2025 | 10:40
Halkevi'ndeki silahlı çatışmada tutuklu sayısı 4’e yükseldi 25.10.2025 | 01:58
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Vatandaşların bilgilerini sızdırma ve satma... Operasyonun detayları belli oldu | Video 24.10.2025 | 14:54
KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ant içti | Video 24.10.2025 | 14:20
Siber suçlara yönelik son 1 haftada yapılan operasyonlarda 189 şüpheli yakalandı | Video 24.10.2025 | 08:32
Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımız, 'Yeni 500 bin sosyal konut projemizi' milletimizle paylaşacaklar" | Video 23.10.2025 | 15:03
MSB kaynakları: "SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonu kritik öneme sahiptir" | Video 23.10.2025 | 13:14
Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Al Said ile bir araya geldi | Video 23.10.2025 | 11:22
SON DAKİKA | 5 milyarlık kasadan İBB kuryeleri çıktı! Kara para soruşturması Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet çarkına uzandı | Video 23.10.2025 | 09:03
İstanbul merkezli 9 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 42 şüpheli yakalandı | Video 23.10.2025 | 08:32
Başkan Erdoğan, Katar'da resmi törenle karşılandı | Video 22.10.2025 | 12:59
TÜGVA'dan tarihe geçecek organizasyon! İbrahim Beşinci dünyanın en büyük münazara yarışmasını anlattı | Video 21.10.2025 | 16:27
Başkan Erdoğan, Kuveyt'te! Resmi törenle karşılandı | Video 21.10.2025 | 14:38
MHP lideri Devlet Bahçeli: "KKTC Türkiye'ye katılmalıdır" | Video 21.10.2025 | 11:24
Yasa dışı bahis operasyonunda 24 gözaltı! 3 milyar 665 milyonluk para transferi tespit edildi | Video 21.10.2025 | 10:14
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin iddianamede detaylar ortaya çıktı | Video 21.10.2025 | 08:36
Mamak Belediyesi’nde CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi! 20.10.2025 | 20:21
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi tamamlandı! 20.10.2025 | 17:57

