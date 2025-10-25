Başkan Erdoğan: "Türkiye küresel bir güce dönüşüyor" | Video
25.10.2025 | 16:00
Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Türkiye, küresel bir güce dönüşiyor. Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor." dedi.
