Başkan Erdoğan: "Türkiye küresel bir güce dönüşüyor" | Video

25.10.2025 | 16:00

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Türkiye, küresel bir güce dönüşiyor. Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor." dedi.