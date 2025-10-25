CHP'nin 'bütlan' davasına ret kararı

HP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü kurultaylarının iptali talebiyle açılan davanın 5. duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Davacı vekili Onur Yusuf Üregen, kurultayların usulsüz olduğunu ve alınan kararların yok hükmünde sayılması gerektiğini belirterek, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine iade edilmesini talep etti. Davalı avukat Çağlar Çağlayan ise İstanbul delegelerinin seçiminin sakat olmadığı ve davanın parti yönetimini hedeflediğini savundu. Mahkeme, davanın konusuz kalması ve husumet eksikliği gerekçesiyle ret kararı verdi. Üregen, kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı.