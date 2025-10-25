İBB seçimlerinde kriptolu casusluk skandalı! Wickr üzerindeki yazışmalar ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "casusluk" soruşturmasında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın, "Wickr" adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden gizli görüşmeler yaptığı belirlendi. Soruşturmada, "Bluestar81" rumuzlu kullanıcının Necati Özkan, "Jupiter1881" isimli kullanıcının ise şüpheli Hüseyin Gün olduğu tespit edildi. Gün ve Özkan'ın, seçmenlere ait bilgileri yabancı istihbarat servisleriyle paylaşarak casusluk faaliyeti yürüttükleri öne sürüldü.
2019 yerel seçimlerinde İstanbul'daki seçmen bilgilerine ilişkin sarsıcı bir casusluk iddiası gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "casusluk" soruşturmasında, "Wickr" adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yapılan gizli yazışmalar deşifre edildi. Soruşturmada, "Bluestar81" rumuzlu kullanıcının Necati Özkan, "Jupiter1881" isimli kullanıcının ise şüpheli Hüseyin Gün olduğu belirlendi. İddiaya göre, Gün ve Özkan, İstanbul'daki seçmenlere ait gizli bilgileri yabancı istihbarat servisleriyle paylaşarak casusluk faaliyetinde bulundu.
WİCKR ÜZERİNDEKİ YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI!
Şüpheli Gün'ün iş insanı adı altında istihbarat servisi elemanı olarak faaliyetlerde bulunduğu belirlenen soruşturmada, Gün'ün telefonunun notlar kısmında "Wickr Jupiter1881 sehergul1950" şeklinde kayıtlı not ve farklı sosyal medya ile diğer platformlarla ilgili şifre bölümlerinin içerisinde yer alan bilgilerde benzer nitelikte kullanıcı adı ve şifre kombinasyonları tespit edildi.
Soruşturmada, Gün'ün aynı bölümdeki farklı not içeriğinde "Bluestar81 Necati W Handle" ibarelerinin olduğu, not içerisinde geçen "handle" kelimesinin yapılan açık kaynak araştırmasında sosyal medya tabiri ile "kullanıcı adı-adım" anlamına geldiği, not içerisinde belirtilen "Bluestar81 Necati W Handle" ibarelerinin Necati isimli bir kişi tarafından kullanılan "Bluestar81" rumuzlu bir hesap olduğu anlaşıldı.
"Bluestar81" rumuzlu kişinin tespitine yönelik devam eden araştırmalarda, şüpheli Gün'ün telefon rehberinde yapılan incelemede, Necati isminde 5 farklı kayıt bulunduğu, numaraların ve isimlerin 5 farklı kayıtta da aynı numara ve isim olduğu belirlendi. Kayıtlar içerisinde bulunan bir numaraya yönelik yapılan araştırmalarda, bu hattın İBB'ye yönelik yolsuzluk kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Necati Özkan'a ait olduğu tespit edildi.