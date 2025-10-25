İBB seçimlerinde kriptolu casusluk skandalı! Wickr üzerindeki yazışmalar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "casusluk" soruşturmasında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın, "Wickr" adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden gizli görüşmeler yaptığı belirlendi. Soruşturmada, "Bluestar81" rumuzlu kullanıcının Necati Özkan, "Jupiter1881" isimli kullanıcının ise şüpheli Hüseyin Gün olduğu tespit edildi. Gün ve Özkan'ın, seçmenlere ait bilgileri yabancı istihbarat servisleriyle paylaşarak casusluk faaliyeti yürüttükleri öne sürüldü.

İBB seçimlerinde kriptolu casusluk skandalı! Wickr üzerindeki yazışmalar ortaya çıktı

2019 yerel seçimlerinde İstanbul'daki seçmen bilgilerine ilişkin sarsıcı bir casusluk iddiası gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "casusluk" soruşturmasında, "Wickr" adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yapılan gizli yazışmalar deşifre edildi. Soruşturmada, "Bluestar81" rumuzlu kullanıcının Necati Özkan, "Jupiter1881" isimli kullanıcının ise şüpheli Hüseyin Gün olduğu belirlendi. İddiaya göre, Gün ve Özkan, İstanbul'daki seçmenlere ait gizli bilgileri yabancı istihbarat servisleriyle paylaşarak casusluk faaliyetinde bulundu.

İBB seçimlerinde kriptolu casusluk skandalı! Wickr üzerindeki yazışmalar ortaya çıktı

WİCKR ÜZERİNDEKİ YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI!

Şüpheli Gün'ün iş insanı adı altında istihbarat servisi elemanı olarak faaliyetlerde bulunduğu belirlenen soruşturmada, Gün'ün telefonunun notlar kısmında "Wickr Jupiter1881 sehergul1950" şeklinde kayıtlı not ve farklı sosyal medya ile diğer platformlarla ilgili şifre bölümlerinin içerisinde yer alan bilgilerde benzer nitelikte kullanıcı adı ve şifre kombinasyonları tespit edildi.

Soruşturmada, Gün'ün aynı bölümdeki farklı not içeriğinde "Bluestar81 Necati W Handle" ibarelerinin olduğu, not içerisinde geçen "handle" kelimesinin yapılan açık kaynak araştırmasında sosyal medya tabiri ile "kullanıcı adı-adım" anlamına geldiği, not içerisinde belirtilen "Bluestar81 Necati W Handle" ibarelerinin Necati isimli bir kişi tarafından kullanılan "Bluestar81" rumuzlu bir hesap olduğu anlaşıldı.

İBB seçimlerinde kriptolu casusluk skandalı! Wickr üzerindeki yazışmalar ortaya çıktı

"Bluestar81" rumuzlu kişinin tespitine yönelik devam eden araştırmalarda, şüpheli Gün'ün telefon rehberinde yapılan incelemede, Necati isminde 5 farklı kayıt bulunduğu, numaraların ve isimlerin 5 farklı kayıtta da aynı numara ve isim olduğu belirlendi. Kayıtlar içerisinde bulunan bir numaraya yönelik yapılan araştırmalarda, bu hattın İBB'ye yönelik yolsuzluk kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Necati Özkan'a ait olduğu tespit edildi.

İBB seçimlerinde kriptolu casusluk skandalı! Wickr üzerindeki yazışmalar ortaya çıktı

Şüpheli Hüseyin Gün'ün incelenen WhatsApp'taki konuşmalarında, 08 Ağustos 2019'daki kayıtta "W'ye bak" şeklinde mesaj gönderdiği anlaşıldı. Yapılan çalışmada, "W" olarak tabir edilen ibarenin "Wickr" isimli FETÖ mensupları tarafından kullanılan "Bylock Talk And Chat" tarzı dışarıdan erişilemeyip üst düzey gizliliğe sahip kriptografik haberleşme programlarından olduğu tespit edildi.

İBB seçimlerinde kriptolu casusluk skandalı! Wickr üzerindeki yazışmalar ortaya çıktı

NECATİ ÖZKAN VE HÜSEYİN GÜN'ÜN MESAJLARI

Soruşturmada, "Bluestar81" rumuzlu kullanıcının Necati Özkan, "Jupiter1881" isimli kullanıcının da şüpheli Hüseyin Gün olduğu tespit edildi.

Şüpheli Gün'ün notlar bölümünde yine "Necati Özkan-Siyasi İletişim Danışmanı ve Kampanya Direktörü, Yavuz Saltık-Özel Kalem Müdürü, Funda Güleç Yalçın-Dijital İletişim Danışmanı" şeklinde kayıtlar bulundu. Notlarda, farklı bir telefondan bir telefon ekranı ve o ekrandaki konuşmaların resminin çekildiği anlaşılırken, "Bluestar81" ve "jupiter1881" kullanıcıları arasında mesaj içeriklerinin de olduğu belirlendi.

Soruşturmada, mesajlaşma içeriklerine yönelik açık kaynak araştırmasında bunların "Wickr" olarak bilinen uygulama üzerinden gerçekleştirilen görüşmeler olduğu anlaşıldı. Görüşme içeriklerinde "dijital istihbarat toplama, İmamoğlu için gerçekleştirilen çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, 70 bin gönüllünün acil aktive edilmesi gerektiği, Murat Ongun'un cep telefonu uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılım ile enfekte olduğu, bu nedenle Murat'ın Ekrem Bey ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesinin çok önemli olduğu" konularının yer aldığı belirlendi.

İBB seçimlerinde kriptolu casusluk skandalı! Wickr üzerindeki yazışmalar ortaya çıktı

MERDAN YANARDAĞ'IN DA GÜN İLE İRTİBATI BULUNDU

Şüpheli Hüseyin Gün'ün, "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" yöneticilerinden Necati Özkan'ın hiyerarşik olarak üstünde olduğu ve yönetici olarak örgütte faaliyet gösterdiği belirlenen soruşturmada, "İmamoğlu suç örgütünün asıl amacının maddi menfaat elde ederek örgüt elebaşı İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak olduğu" tespiti yapıldı.

Soruşturmada, "Örgütün yöneticilerinden şüpheli Hüseyin Gün'ün şüpheli Necati Özkan ile örgütün bu amacı doğrultusunda 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle bu amaç doğrultusunda eylemde bulundukları, seçim bölgelerine ilişkin analiz yaparak seçmen profili çıkardıkları ve strateji belirledikleri, bu çalışmayı gerçekleştirirken de seçmenlere ait bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı ve eylemin casusluk faaliyeti kapsamında olduğu" değerlendirildi.

Elde edilen delillere göre, şüpheli Merdan Yanardağ'ın Gün ile casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışması da tespit edilerek, bunlar tanık beyanlarıyla doğrulandı.

Şüpheli Yanardağ'ın "şüpheli Gün'den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği ve 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve 'casusluk' suçunu işlediği" değerlendirildi.