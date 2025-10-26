Casusluk soruşturmasında Merdan Yanardağ’ın savcılık ifadesine ulaşıldı! Para iddialarına çelişkili cevap

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ile tutuklanan Ekrem İmamoğlu 'nun da aralarında bulunduğu casusluk soruşturmasında Merdan Yanardağ 'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Hüseyin Gün 'ü Seher Alaçam'ın oğlu olarak tanıdığını, aralarındaki iletişimin gündeme dair olduğunu ileri sürdü. Hüseyin Gün'ün ifadesinde "Merdan Yanardağ' dönem dönem elden 2-3 bin dolar para verirdim. Bu parayı manevi destek maksadıyla verirdim." şeklindeki beyanı soruldu.

PARAYI ÖNCE REDDETTİ SONRA HATIRLAYAMADI

Merdan Yanardağ, ilk olarak "Beyanı kabul etmiyorum. Hüseyin Gün'den bu güne kadar hiçbir ad altında para almadım. Ya ben yanlış hatırlıyorum ya da kendisi yanlış hatırlıyor. Annesi olarak gördüğü Seher hanımın küçük maddi yardımları olurdu." diyerek iddiaları reddetti. Ardından "Bu konudaki tek akla yatkın cevap ya onun ya benim yanlış hatırlıyor olabileceğidir. Yani Hüseyin isimli şahıstan para alma konusundaki iddialar ile ilgili doğru ya da yanlış şeklinde bir cevabım yoktur." diyerek soru işaretleri yaratacak beyanda bulundu.