Silahlı tüm unsurlar Türkiye dışına çıkıyor

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinde yeni bir aşamaya geçiliyor. PKK terör örgütünün ülke içindeki tüm silahlı unsurlarını Türkiye dışına çıkarma kararını açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, DEM Parti İmralı Heyeti'ne, 28 Ekim Salı gününe randevu verirken, Kandil'den önemli bir açıklama yapılacağı kamuoyuna duyuruldu. PKK'nın, bugün itibarıyla silahlı tüm unsurlarını Türkiye dışına çıkarması bekleniyor. Ancak Ankara, Türkiye içindeki ve Kuzey Irak'taki mağara ve silah depolarının yerlerinin gösterilmesini, boşatılan sığınak ve barınakların koordinatlarının verilmesini ve Diyarbakır Annelerinin evlatlarına kavuşmasını da bu kapsamdaki adımlar içinde görmek istiyor.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI DÖNEMLER

Son dönemdeki rahatsız edici gelişmeler karşısında gerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gerekse MHP lideri Devlet Bahçeli net ve sert açıklamalarla DEM Parti'yi sorumlu davranmaya davet etti. Bahçeli, özellikle "maksimalist taleplerden kaçınılmalı" mesajı ile dikkati çekti.

Öcalan'ın 27 Şubat 2025'teki "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" sonrası PKK, 5-7 Mayıs 2025'te 12. Kongresi'ni yaparak silahlı mücadeleyi sonlandırma kararı almış, 11 Temmuz 2025'te Süleymaniye kırsalında "silah bırakma seremonisi" düzenlenmişti. 5 Ağustos'ta TBMM'de Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulurken İsrail'in Suriye operasyonları, SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'nı ihlali ve DEM Parti sözcülerinin provokatif açıklamaları süreci sekteye uğratarak tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.