SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan davet etmişti: İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye'ye geliyor
Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Ankara’ya geliyor...
İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINACAK
Ziyaretin ayrıntılarını paylaşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.