WİCKR'DE ÇARPICI MESAJLAR: DİJİTAL İSTİHBARAT TOPLUYORUZ! Soruşturma dosyasına giren "Wickr" yazışmalarında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Öyle ki "Bluestar81" rumuzlu kullanıcıyla yapılan konuşmada, "Şu anda AKP kontrolündeki kalan İstanbul ilçelerinden gerçek zamanlı dijital istihbarat topluyoruz" ifadeleri yer aldı. "BİZE RESMİ YETKİ VERİLMİŞ DEĞİL AMA..." Bir diğer mesajda ise, "Yapay zekâ dijital ordumuzu (etki aracı) devreye soktuk; Böyle hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız çünkü bize resmi yetki verilmiş değil, ama ben riski aldım umarım bu siz ve kampanya tarafından dikkate alınır" ifadeleri dikkat çekti.

İŞTE SKANDAL YAZIŞMALAR… TANIMLA, ZEHİRLE, ZAYIFLAT VE YOK ET Jupiter1881: İmamoğlu bilgi hazinesinin üzerinde oturuyor fakat bu bilgiyi silaha dönüştüremiyor ve bu yüzden derin etkililik ve nüfuz sağlayamıyor. İmamoğlu'nun uygun bir koruma (ring-fencing) ve tam kapsamlı PWG saldırı kabiliyetine ihtiyacı var. Böylece şu hedeflere ulaşılabilir: ITD2 (Identify, Toxicify, Degrade & Destroy → Tanımla, Zehirle, Zayıflat ve Yok Et) Bu şekilde, İmamoğlu'na manevra yapması için daha geniş bir alan verilmiş olur.