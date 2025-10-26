SON DAKİKA | Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! Hüseyin Gün İngiliz istihbaratı ile çalıştıklarını itiraf etti
SON DAKİKA… Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ile tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca casusluk soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun ekibinde yer alan Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın, "Wickr" adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden gizli görüşmeler yaptığı belirlenirken İngiliz istihbaratı bağlantılı Hüseyin Gün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. İtirafçı olan Hüseyin Gün, İngiliz istihbaratı çalıştıklarını itiraf etti.
WİCKR UYGULAMASI ÜZERİNDEN CASUSLUK FAALİYETİ!
İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturması kapsamında çarpıcı detaylar ortaya çıkmıştı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre ekibinde yer alan Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın, "Wickr" adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden gizli görüşmeler yaptığı anlaşılmıştı. Soruşturmada, "Bluestar81" rumuzlu kullanıcının Necati Özkan, "Jupiter1881" isimli kullanıcının ise şüpheli Hüseyin Gün olduğu tespit edilirken Gün ve Özkan'ın, seçmenlere ait bilgileri yabancı istihbarat servisleriyle paylaşarak casusluk faaliyeti yürüttükleri öne sürülmüştü.
HÜSEYİN GÜN JUPİTER1881 RUMUZU KULLANMIŞ!
Şüpheli Gün'ün iş insanı adı altında istihbarat servisi elemanı olarak faaliyetlerde bulunduğu belirlenen soruşturmada, Gün'ün telefonunun notlar kısmında "Wickr Jupiter1881 sehergul1950" şeklinde kayıtlı not ve farklı sosyal medya ile diğer platformlarla ilgili şifre bölümlerinin içerisinde yer alan bilgilerde benzer nitelikte kullanıcı adı ve şifre kombinasyonları tespit edildi.