Ekosistemde FETÖ modeli casusluk! Yabancı istihbarat bağlantıları ve kripto yazılımlı mesajlaşmalar...

DARBE NOTU ALDI, O HAİNLE GÖRÜŞTÜ

Gün'ün tuttuğu el yazısı defter ve belgelerde farklı ülkelerdeki Darbe Girişimi/İç karışıklık olayları ile alakalı hususlardan bahsedildiği, FETÖ'nün üst yönetim kadrosundaki ve İngiltere imamı olarak nitelendirilen Mustafa Özcan ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği belirlendi.

İSTANBUL'U ÖRÜMCEK AĞI GİBİ SARMA PLANI HAZIRLADILAR!

BAŞKAN AKILLIYSA İPE TUTUNUR

İngiliz istihbaratının İmamoğlu seçildikten sonra da desteğine devam ettiği, 9 Temmuz 2019'da Özkan'a bir şema fotoğrafı gönderen Gün'ün "Bu şema İstanbul mimarlığının altyapısı, başkan akıllıysa bu ipe tutunur" şeklinde mesajlar gönderdiği belirlendi. Yazı tahtasına hazırlanan İngilizce şemanın Türkçe çevirisinde "İstanbul genel grup, 39 ilçe izleme, Toplum grupları, STK, Meslek kuruluşları (sendikalar), Polis devletin kontrolü altında" şeklinde ibarelerin olduğu görüldü.

BİLGİLER ŞİFRELİ DOSYADA

İngiliz istihbaratıyla bağlantılı Hüseyin Gün'ün, İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yöneten Necati Özkan'a yolladığı en dikkat çeken mesajlardan biri "Dün akşam Sn. İmamoğlu bir soru sordu; 'Kim bu afişleri asıyor?' Detaylı cevaba ulaşıldı. Hangi şirket, kim, ilişki ağı, unvanları vesaire. Bilgiler şifreli dosya içerisinde" oldu.