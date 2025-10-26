Haberler
Ekosistemde FETÖ modeli casusluk! Yabancı istihbarat bağlantıları ve kripto yazılımlı mesajlaşmalar...
Son dakika haberi... Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde olduğu casusluk soruşturmasından FETÖ yöntemlerini anımsatan şok detaylar çıktı. İngiliz istihbaratı bağlantılı Hüseyin Gün, İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yöneten Necati Özkan'a İBB'nin veri tabanının kopyalanmasına dair gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Üstelik bu yazışmalar FETÖ'cülerin kullandığı 'ByLock' benzeri kripto uygulamalar üzerinden yapıldı