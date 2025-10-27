Adalet Bakanı Tunç Bakan Bak ile görüştü! Gündem bahis skandalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Adalet Bakanlığında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki bakanlık arasında yürütülen ortak çalışmalar değerlendirildi.

GÜNDEMDE BAHİS SKANDALI

Görüşmede son günlerde kamuoyuna yansıyan 152 hakemin yasa dışı bahis oynadığı iddialarının da gündeme geldiği öğrenildi. İki bakanın, konunun sporun temizliği ve adalet boyutu açısından titizlikle ele alınması gerektiği konusunda görüş birliğine vardıkları belirtildi.

TEŞEKKÜR MESAJI

Bakan Tunç, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Bakanlıklar olarak yürüttüğümüz ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyareti için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.