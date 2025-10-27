Adalet Bakanı Tunç Bakan Bak ile görüştü! Gündem bahis skandalı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi. Görüşmede iki bakanlık arasındaki ortak çalışmaların yanı sıra, 152 hakemin yasa dışı bahis oynadığı iddialarının da ele alındığı öğrenildi.
GÜNDEMDE BAHİS SKANDALI
Görüşmede son günlerde kamuoyuna yansıyan 152 hakemin yasa dışı bahis oynadığı iddialarının da gündeme geldiği öğrenildi. İki bakanın, konunun sporun temizliği ve adalet boyutu açısından titizlikle ele alınması gerektiği konusunda görüş birliğine vardıkları belirtildi.
TEŞEKKÜR MESAJI
Bakan Tunç, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Bakanlıklar olarak yürüttüğümüz ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyareti için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.