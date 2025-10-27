SON DAKİKA | TFF Başkanı hakemlerin bahis oynadığını açıklamıştı! Başsavcılık: Bahis soruşturması derinleşecek

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ibrahim Hacıosmanoğlu, bazı hakemlerin bahis hesabı olduğunun tespit edildiğini duyurmuştu. İstanbul Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada bahis soruşturmasının derinleştirileceği açıklandı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
Kısa bir toplantı düzenleyen Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunu açıkladı.
"152 HAKEM AKTİF OLARAK BAHİS OYNUYOR"
İbrahim Hacıosmanoğlu, "Temiz ve ahlaklı Türk futbolu için kendi içimizde hakem camiasıyla başladık. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor." açıklamasında bulundu.
"7'Sİ ÜST KLASMAN HAKEMİ"
Hacıosmanoğlu, "Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir." diye konuştu.