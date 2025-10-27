SON DAKİKA | TFF Başkanı hakemlerin bahis oynadığını açıklamıştı! Başsavcılık: Bahis soruşturması derinleşecek

"7'Sİ ÜST KLASMAN HAKEMİ"

Hacıosmanoğlu, "Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir." diye konuştu.